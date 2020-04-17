أطباء يجيبون: كيف نصوم رمضان فى «زمن كورونا»؟

ليندا جاد الحق: تجنب الحلويات والمقليات والسمن النباتى

أمجد الحديدى: الإكثار من المكسرات والعصائر والفواكه

مكرم فهمى: الابتعاد عن الشمس والإجهاد

أشرف عقبة:ممنوع تمامًا لمرضى الكلى والقلب والسكر

خيرى: خطر على كبار السن وضعيفى المناعة

عبدالمنعم شرف: يزيد من سلامة جسد الأطفال

سامح عبدالعزيز:النوم الجيد والالتزام بجميع الإجراءات الوقائية

عبدالهادى مصباح: شرب المياه بكميات كبيرة بعد تناول الإفطار

هالة بدوى: يخلص الجسم من السموم ويدعم الأجسام المضادة

أثيرت خلال الأيام القليلة الماضية، مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، حالة كبيرة من الجدل حول الصوم فى ظل أزمة فيروس «كورونا المستجد»، ما بين مؤيد للالتزام بالفريضة التى تعد من أركان الإسلام الخمسة، ومحذر من تأثيرها السلبى على الصحة. وبينما أكد كل من دار الإفتاء والأزهر الشريف أن الصوم «واجب شرعى»، مستندين إلى رأى مجموعة من الأطباء المختصين بأنه لا يتسبب فى الإصابة بالفيروس أو إضعاف الجسم فى معركة مقاومته، رأى أطباء آخرون أنه يؤثر على جهاز المناعة، محذرين من الامتناع عن شرب المياه لفترة طويلة. «الدستور» تواصلت مع عدد من الأطباء لحسم تلك القضية المهمة، فأكد غالبيتهم أنه مفيد للأصحاء، مع ضرورة اتباع العادات الغذائية اللازمة لتقوية المناعة، بينما يمثل خطرًا على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وغيرها من التفاصيل التى ننقلها فى السطور التالية.وصفت الدكتورة ليندا جاد الحق، استشارى التغذية، الصيام بأنه مفيد جدًا لجسم الإنسان، إلا أن التصرفات الخاطئة هى ما تفقده قيمته، من بينها تناول الحلويات والمقليات بكثرة.وقالت: «الطعام غير الصحى، سواء على الإفطار أو السحور، هو ما يضعف المناعة وليس الصيام، والامتناع عن الأكل يساعد الجسم على استعادة تنظيم نفسه وتجديد خلاياه، وتقوية الجهاز المناعى». ونصحت «ليندا» بالاهتمام بتناول الخضروات والفواكه أثناء الإفطار، بجانب الخضروات المطبوخة، والابتعاد عن السكريات المصنعة، والسمن النباتى، معتبرة الأخير «قنبلة موقوتة» وسببًا رئيسيًّا فى ضعف المناعة، وبالتالى تسهيل مهمة «كورونا» فى التمكن من الجسد.وبينت أن أحد عوامل محاربة «كورونا» هو المحافظة على الجسد رطبًا، وذلك بتناول من ٨ إلى ١٢ كوبًا من الماء، فى الفترة ما بين أذان المغرب حتى وقت السحور.اعتبر الدكتور أمجد الحديدى، أستاذ المناعة، أنه لا علاقة نهائيًا بين الصيام فى شهر رمضان المبارك، والإصابة بـ«كورونا»، بل على العكس، يقوى الصوم من مناعة الإنسان، ويعمل على تنقية الدم، وعدم تعرض الكبد والكلى لأى ثقل، ويمثل فترة راحة لجهاز المناعة.وشدد «الحديدى» على ضرورة أن يكون طعام الإفطار صحيًا، ويمد الجسم بما يحتاج من عناصر معدنية، موضحًا أنه فى الفترة بين الإفطار والسحور «علينا تناول الخضروات والفواكه، التى تنقى الدم وتقوى المناعة، وكذلك المكسرات والعصائر والفاكهة، التى تزيد من نشاط الجهاز المناعى».وطمأن المواطنين بألا يخشوا الصوم، وأن يحرصوا على التباعد الاجتماعى والعزل المنزلى، باعتبارهما الطريقة الوحيدة لمواجهة «كورونا»، ناصحًا كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالإفطار، بما لديهم من «رخصة ربانية».قال الدكتورة مكرم فهمى، أستاذ المناعة والفيروسات بكلية الطب جامعة عين شمس، إن درجات الحرارة المرتفعة مع بداية فصل الصيف قد تلحق الضرر بالأغشية المخاطية بالأنف والحلق والبلعوم، التى تحتاج للمياه والسوائل، ما يفتح الباب أمام حدوث تشققات فى هذه الأغشية، ويمثل نقطة اختراق لصالح الفيروس. ونصح «فهمى» بتقليل الخروج فى أشعة الشمس خلال فترات الصيام، وتقليل الحديث قدر الإمكان، وتأجيل كل الأنشطة المجهدة إلى ما بعد الإفطار، ما يتيح الفرصة لمد الجسم بما يحتاجه من سوائل، ودعا إلى تناول وجبتى الإفطار والسحور بكل حرص، على أن تحتويا على كميات من الفاكهة والخضروات والسوائل، حتى لا يتعرض الجسم للإنهاك فى نهاية شهر الصوم. وخلص إلى أن الصيام ليس خطرًا فى زمن «كورونا»، بل يفيد بعض المصابين بالأمراض، ويساعد على ضبط نسبة السكر وضغط الدم، ما يزيد من قدرات الجهاز المناعى.رأى الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، أن الوقاية من «كورونا» ليست بالامتناع عن صوم شهر رمضان، وإنما باتباع كل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة، وتمكين الجهاز المناعى للجسم من مقاومة المرض، على رأسها التباعد الاجتماعى.وشدد «عقبة» على أن الصيام لا يؤثر على المناعة بالسلب أو الإيجاب، بل يعد «فرصة للتخلص من عدة سموم فى الجسم عبر الامتناع عن الأكل»، نافيًا ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعى من أن مواجهة الفيروس تحتاج إلى «حلق رطب» بشكل دائم.وخلص إلى أن الأشخاص العاديين غير المصابين بـ«كورونا» أو أى أمراض مزمنة، وجب عليهم الصيام، لكونه حكمًا شرعيًا مُنزلًا من عند الله، وواحدًا من أهم أركان الإسلام.أما الأشخاص أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن الذين تتأثر صحتهم بالصيام، وفقدان السوائل فى الجو الحار، فعليهم وفقًا لـ«عقبة» أن يراجعوا الطبيب المعالج لبيان مدى صحة الصوم من عدمه، فيما لا يجوز الصوم نهائيًا للمصابين بالفشل الكلوى وأمراض القلب، أو ممن لديهم مضاعفات مرض «السكرى»، لأنهم سيكونون أكثر عرضة للإصابة بفيروس «كورونا المستجد» بسبب ضعف مناعتهم.حذر الدكتور عبدالرحمن خيرى، رئيس قسم الطوارئ فى مستشفى إسنا بمحافظة الأقصر، من صوم كبار السن والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة، نظرًا لما تحتاجه أجسامهم من ترطيب مستمر، بجانب تسبب الصوم فى إبطاء الدورة الدموية ما يضعف القدرة على مكافحة العدوى.وقال «خيرى»: «الصوم يتعب الجسم ويرهقه، ويسبب خطورة على حياة المرضى، وربنا رحيم ولم يأمر أى شخص سواء كان مسلمًا أم غير ذلك بإهلاك نفسه، لذلك أحل للمريض الإفطار حتى لا يعرض حياته للخطر».وكشف عن أن الصيام قد يضعف من قدرة المريض على مواجهة «كورونا»، ما يشكل خطرًا محتملًا على الصحة، قائلًا: «فى ظل ما نشهده من خطر انتشار الفيروس الذى اجتاح العالم وقتل الآلاف من الناس، فإن الصيام غير مستحب للمصابين ومن يحتمل إصابتهم به».قال محمد عبدالمنعم شرف، استشارى طب الأطفال وحديثى الولادة المدرس بكلية الطب جامعة عين شمس، إن هناك دراسات حديثة عديدة حول تأثير الصوم على الأطفال، تؤكد جميعها أن الصيام المتقطع يؤثر بشكل إيجابى على سلامة الجسد.وأوضح «شرف» أن الصيام يطور الجسم من خلال تجديد خلايا كرات الدم البيضاء وتنشيطها، وتقليل تفاعلات أجهزته المختلفة، والتخلص من المواد الضارة المطرودة من قِبل الجهاز المناعى، بالإضافة إلى تنشيط ذلك الجهاز.ورأى أن إلزام الطفل بالصيام يجعل جهازه المناعى أكثر تفاعلًا، لأنه يسمح له بتنقية الجسد والبُعد عن المواد الحافظة ومكسبات الطعم، ويقلل من نسبة الإصابة بفيروس «كورونا».أكد الدكتور سامح عبدالعزيز، استشارى طب الأطفال والحساسية والمناعة، أن الصوم يقوى جهاز المناعة، ولا يشكل أى خطر على الجسم فى ظل انتشار «كورونا».وأوضح «عبدالعزيز» أنه «لا يوجد أى سبب علمى لمنع الصوم حاليًا، ولم تصدر أى دراسة تشير إلى أن جفاف الحلق يؤثر على الجهاز المناعى، بل يساعد الامتناع عن الأكل على تجديد خلايا الجسم، خاصة أنواع خلايا تركز مجهوداتها على الجهاز الهضمى، وفى حالة الصوم تتفرغ لفحص وإزالة الخلايا السرطانية فى جسد الإنسان، ما يقوى جهازه المناعى».وشدد على أن ما يضر جهاز المناعة هو قلة النوم، وتناول أطعمة غير صحية، والتقصير فى اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتقال العدوى، مضيفًا: «من الأفضل تعليم الأطفال الصوم، خاصة هذا العام، لحماية أجسادهم من الإصابة».كشف عبدالهادى مصباح، أستاذ الجهاز المناعى زميل الأكاديمية الأمريكية للمناعة، عن أن الصوم جيد للإنسان فى الحالات العادية، طالما لا توجد أمراض مزمنة أو موانع تسمح لفيروس «كورونا» باختراق الجسد.وقال «مصباح» إنه يمكن تعويض نقص السوائل بعد الإفطار، لكن هناك بعض التحفظات على صوم الأكثر تعرضًا للخطر، من بينهم كبار السن، لأن نقص السوائل يؤدى إلى لزوجة فى الدم، ومن ثم التسبب فى الإصابة بجلطات.وأضاف: «على مصابى الأمراض المزمنة الإفطار، حتى لا يصابوا بمضاعفات فى نهاية شهر رمضان، من بينهم مرضى السكرى الذين يتناولون الأنسولين، أما من يتناول العقاقير الطبية العادية فيمكنه الصوم بعد استشارة الطبيب المعالج».ودعا الصائمين إلى عدم الإكثار من تناول الطعام، واستبدال الوجبات بالفاكهة والخضروات، بالإضافة إلى الإكثار من السوائل وشربها بكميات كبيرة، خاصة المياه بعد الإفطار.نفت الدكتورة هالة بدوى، أستاذ المناعة، ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تأثير الصوم بشكل سلبى على مناعة الجسم، مؤكدة أن «الصوم لا يضر بالجسم ولا يعرضه للإصابة بفيروس كورونا، فهذه معلومات مغلوطة».وأوضحت: «الحقيقة ووفقًا لدراسات علمية، هى أن الصوم يساعد الجسم على التخلص من السموم، ويحسن الحالة الصحية، ويدعم كرات الدم البيضاء والخلايا والأجسام المضادة المسئولة عن مقاومة الفيروس فى الجسم». وعن الشعور بالإرهاق أثناء الصيام، قالت: «عرض وهمى، فقديمًا كانت الناس تحارب خلال الصوم دون الشعور بأى إرهاق، وأحد علماء الصحة الأمريكيين قال إن الشخص عندما يصوم ٢٠ يومًا فى العام، فإن ذلك يساعد الإنسان على التمتع بالصحة الكاملة طوال حياته».وأضافت: «الجسم يخزن جميع السموم فى الدهون، وعند الصوم ينفد الجلوكوز المستخدم، وبالتالى يحتاج الإنسان لطاقة، فيلجأ إلى الدهون للحصول منها على الطاقة اللازمة، فيتخلص الجسد منها بطريقة صحيحة وسليمة». وأشارت إلى أن الصوم يقلل من نسبة السكريات فى الدم، ويخفض نسبة «الأنسولين»، ويساعد على عمل البنكرياس بشكل صحيح، ناصحة بالإفطار على سوائل «عصير طازج»، ثم الصلاة وتناول الطعام الصحى.