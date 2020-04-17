نيوجيرسي الأمريكية تسجل 3250 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن حاكم ولاية نيو جيرسي الأمريكية فيل ميرفي، اليوم، تسجيل 3250 إصابة جديدة بفيروس كورونا.وبدأ حجم الكارثة الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، يظهر مع تعاقب المؤشرات المقلقة التي تفيد عن تراجع النشاط، وتدني عائدات الشركات في أكبر قوة اقتصادية في العالم.وتعثر الاستهلاك الذي يشكل محرك النمو الأمريكي منذ مارس، مع بدء انتشار وباء كوفيد-19 في الولايات المتحدة ودعوة السكان تدريجيا إلى لزوم منازلهم سعيا لاحتوائه.