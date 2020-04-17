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الجمعة 17 أبريل 2020 الموافق 24 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

575 مليونًا و361 ألف جنيه قيمة السيارات المفرج عنها خلال مارس

الجمعة 17/أبريل/2020 - 07:07 م
السيارات
السيارات
راندا التوني
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أفرجت الإدارة العامة للسيارت بجمارك بورسعيد خلال شهر مارس 2020 عن 291 سيارة ملاكي موديلات وسعات ومناشئ مختلفة برسم الوارد النهائي، وعن 809 سيارات إعفاءات لذوي الاحتياجات الخاصة بقيمة إجمالية 320 مليونا و855 ألف جنيه، كما أنهت الإجراءات الجمركية بنظام الترانزيت على مشمول 109 بيان جمركي لنفس الفترة.

وبلغت الضرائب الجمركية والرسوم المحصلة عن هذه السيارات 13 مليونا 6 آلاف جنيه والرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات آخرى 50 مليونا و921 ألف جنيه بإجمالي ايرادات محصلة قدرها 63 مليونا و927 ألف جنيه.

وبلغ عدد البيانات الجمركية المفرج عنها من مجمع قطع غيار السيارات خلال شهر مارس 2020 حوالي 1122 بيان جمركي بقيمة إجمالية نحو 153 مليونا و69 ألف جنيه.

كما بلغت الضرائب والرسوم المحصلة عنها 11 مليونا و594 ألف جنيه وبلغت الرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات آخرى 24 مليونا و856 ألف جنيه بإجمالي إيرادات محصلة قدرها 36 مليونا و450 ألف جنيه.

وخلال شهر مارس 2020 أيضا بلغ عدد البيانات الجمركية بمجمع سيارات النقل والمعدات 233 بيان جمركي وارد نهائي معدات (حفارات – لوادر – شوك رافعة – جرارات وحصادات زراعية – سيارات نقل) بقيمة إجمالية بلغت101 مليون و437 ألف جنيه.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 8 ملايين و395 ألف جنيه والرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات آخرى 14 مليونا و210 آلاف جنيه بإجمالي إيرادات محصلة نحو 22 مليونا و605 آلاف جنيه.

كما قامت إدارة متابعة دفاتر سيارات المنطقة الحرة بتحصيل غرامات عن مخالفات السيارات بالمنطقة الحرة خلال الفترة نفسها بمبلغ حوالي 23 ألف جنيه.

وبذلك تكون القيمة الإجمالية لسيارات الركوب (الملاكي) ورسائل سيارات النقل والمعدات وقطع غيار السيارات المفرج عنها من الإدارة العامة لجمارك السيارات ببورسعيد خلال شهر مارس 2020 حوالي 575 مليونا و361 ألف جنيه، ويبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 33 مليونا و18 ألف جنيه وإجمالي الضرائب والرسوم المحصلة لجهات أخري 89 مليونا و987 ألف جنيه، ويبلغ إجمالي الإيرادات المحصلة بالإدارة العامة لجمارك السيارات بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة خلال شهر مارس 2020 حوالي 123 مليونا و5 آلاف جنيه.

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