محمد الشحات يناقش «جنون العقلانيين» عبر قناة «الأعلى للثقافة» على يوتيوب غدًا

ضمن الفعاليات الفكرية للمبادرة الإلكترونية "خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك" وفى إطار سلسلة حلقات برنامج "اقرأ معانا" الذي ينظمه المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمى، يقدم الشاعر محمد الشحات محمد قراءة قصيدة "جنون العقلانيين"، فى الثامنة مساء غد السبت، على قناة أمانة المؤتمرات باليوتيوب.وتتضمن السلسلة اختيار الكاتب مقتطفات من أحد أعماله أو روايته أو إحدى القصص القصيرة أو إحدى قصائده الشعرية، وقراءتها بصوته مع تسجيل ذلك من خلال تسجيل مقطع فيديو بكاميرا الهاتف المحمول بحد أقصى 10 دقائق، ويرسل التسجيل وتتم إذاعة التسجيل على موقعي "يوتيوب" و"فيسبوك"، ومن المقرر أن يشارك في الفعالية عدد كبير من الكتاب والمبدعين من الدول العربية ومصر، كما دعا المجلس كل المثقفين العرب للمشاركة في السلسلة.وأطلقت وزيرة الثقافة، المبادرة الإلكترونية "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، بهدف بث نوادر أرشيف الإبداع الوطني والمعرفي التراثي والمعاصر عبر قناة وزارة الثقافة على موقع "يوتيوب"، وأشارت إلى أنها توجه دعوة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية الرامية للحفاظ على الصحة والسلامة العامة من خلال التزام المنازل، نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.وأوضحت أن البث يتواصل يوميًا بمواد إبداعية متنوعة، تشمل عروضًا مسرحية، حفلات موسيقية عربية وكلاسيكية وعروض باليه ومجموعة من الأفلام القصيرة والوثائقية، كما يتم تزويد الموقع الرسمي للوزارة على شبكة الإنترنت بالكثير من عناوين الكتب وإصدارات مختلف القطاعات.