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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

لا تدافع ولا زحام.. «كورونا» يغير سلوكيات ركاب المترو: «العمر غالٍ»

الجمعة 17/أبريل/2020 - 07:05 م
المترو
المترو
أحمد القاضى
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«كل واحد فى حاله».. هى الحالة العامة فى محطات مترو الأنفاق الآن، حيث اختلفت المشاهد اليومية خلال تلك الفترة عن مثيلاتها فى الأيام الخوالى، ولم تعد المحطات تشهد تدافعًا كما جرت العادة، وبدأ كل شخص يحافظ على «مسافة آمنة» مع الغير داخل عربة المترو، ولا تغيب الكمامة الطبية عن وجوه أغلب الركاب، وكل منهم يتعامل مع الجميع كأنهم مصابون محتملون بالفيروس الغامض.
تلك الأحاديث بين الغرباء التى اعتادت أن تشهدها مقاعد المترو تكاد تختفى، وحجبت الكمامة أى محاولة للحديث، وحتى إن خرجت بعض الكلمات ستكون عن آخر إحصاءات الإصابات والأرواح التى حصدها «كوفيد- ١٩»، وهى أحاديث غير محببة للمصريين فى الآونة الأخيرة، لكن لا مفر من تداولها خلال رحلات المترو المحفوفة بالمخاطر.
وأمام ماكينات التذاكر جنود مجهولون هم أفراد الأمن، الذين يتعاملون مع آلاف الركاب يوميًا، ممن اضطرتهم لقمة العيش للنزول إلى الشارع، لذلك يرتدى كل فرد منهم كمامته الواقية ويحمل أدوات التعقيم الشخصية التى يستخدموها بانتظام، حرصًا على حياته.
وبين الحين والآخر يظهر مشهد تعقيم محطات المترو من قِبل أفراد النظافة، الذين يواجهون الفيروس الخفى فى حرب يومية هدفها الحفاظ على أرواح الآلاف من ركاب المترو، وفى كل يوم يعودون لأبنائهم خائفين من خطر الإصابة، لكن هذا الخوف لا يمنعهم من مزاولة عملهم بشكل يومى، فهم أبطال المرحلة ولا بديل عن وجودهم.

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