رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 17 أبريل 2020 الموافق 24 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«S Productions» تشارك في إنتاج فيلم «حظر تجول»

الجمعة 17/أبريل/2020 - 06:29 م
فيلم حظر تجول
فيلم حظر تجول
حسين الجندي
طباعة
تشارك شركة «S Productions» في إنتاج فيلم «حظر تجول» للمخرج أمير رمسيس، ويعتبر أولى تجاربها بالأفلام الروائية الطويلة، بعد الانتهاء من تصويره في أول فبراير 2020، يأتي ذلك بعد تجاربها الناجحة في الأفلام الروائية القصيرة، وجولاتها بالمهرجانات السينمائية الكبيرة بأفلام مثل حبيب، هذه ليلتي، الحد الساعة خامسة.

ونشرت الشركة على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المقدمة التشويقية للفيلم وظهر فيها الفنان محمود الليثي وهو يغني لحظر التجوال على سطح إحدى العمارات، وسط أجواء ليلية هادئة.

ويتتبع الفيلم قصة فاتن بعد 20 عامًا من خروجها من السجن، بسبب ارتكابها جريمةّ مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، وأجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى وتعرضها لمحاكمة ثانية بحثًاعن اجابات لأسئلة مسكوت عنها لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.

ويقوم ببطولة الفيلم النجوم إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي ومحمود الليثي، والنجم الفلسطيني كامل الباشا الحاصل على جائزة أفضل ممثل في الدورة الـ 74 من مهرجان فينيسا السينمائي الدولي عن فيلم قضية رقم ٢٣، الفيلم تصوير عمر أبو دومة، مدير فني عاصم علي، تصميم أزياء ناهد نصرالله، مونتاج هبة عثمان، موسيقى تصويرية تامر كروان، إنتاج مشترك بين شركات Red star Films، وS Productions وTeam One Productions وThe Cell Post-production، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القوى العاملة تنفي فتح باب التسجيل للعمالة غير المنتظمة مرة أخرى

مقتل «مجرم خطير» بأسيوط.. مطلوب فى 13 قضية

«المصل واللقاح» يعلن موعد إنتاج لقاح فيروس كورونا

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

الصور

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

image description

تكثيف عمليات تعقيم ميناء الإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

القوى العاملة تنفي فتح باب التسجيل للعمالة غير المنتظمة مرة أخرى

دبي تمدد حظر التجول الشامل أسبوعًا بسبب كورونا

الزمالك يطالب وزارة الرياضة باتخاذ قرار بشأن بطل الدوري

«الصحة» تصرف «هيدروكسيلوروكين» للوقاية من كورونا بمستشفيات العزل

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

سر رفض السادات رئاسة النادي الأهلي.. «رغم جمع 3 آلاف توقيع يطالبه بالموافقة»

المهن الأصلية لكتاب كبار قبل الشهرة.. «حلاق وماسح أحذية وكمسري»

نجم الساعة

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

الصحة

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

«سم العنكبوت» بديلا للمسكنات الأفيونية

روسيا تتسلم سلالة «كورونا» من أمريكا لصنع لقاح

بعد 100 يوم من ظهوره.. كورونا يرعب العالم وسباق محموم لاكتشاف العلاج

منوعات

نتفليكس تعرض بعض أعمالها الوثائقية مجانًا على يوتيوب

خسائر كبيرة لصناعة الكحوليات في جنوب أفريقيا بسبب أزمة كورونا

البطلة «فريدة عثمان» تغادر الحجر الصحى بمرسى علم وتعود لمنزلها

مقاضاة 2416 صينيا بسبب جرائم تتعلق بكورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
لغز العطسة القاتلة
نرمين يسر
يفضلون الميلودراما وليس الخيال العلمي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: لا تكن مثلهم
د. محمد عفيفي
أمريكا.. إلى متى القوة العظمى الوحيدة؟
المزيد

الثقافة

«عُض قلبي ولا تعض جاتوهي».. رد يوسف زيدان على رافضي نقده للشيوخ

«أسرار كورونا».. كتاب يقدم روشتة للوقاية من أخطار الإصابة بـ«كوفيد-19»

مجدي يونس: كتبت«ميراث الجد عثمان» و«باطنه فيه الرحمة» في عزلتي

10 معلومات لا تعرفها عن شيخ الخطاطين محمد حمام