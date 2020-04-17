الأردن: لا إصابات جديدة بكورونا في إربد.. وحالة شفاء

أعلن محافظ إربد بالأردن رئيس اللجنة التنفيذية لخلية إدارة الأزمة رضوان العتوم، أنه لم تسجل في المحافظة اليوم الجمعة أي إصابة بفيروس كورونا المستجد.وأوضح العتوم - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية - تسجيل حالة شفاء خرجت من الحجر الصحي في المستشفى وانتقلت إلى الحجر المنزلي بحسب البروتوكول الصحي المعمول به في الأردن وعالميا، مشيرًا إلى أن عدد الحالات التي ما زالت تتلقى العلاج في المستشفى انخفضت إلى 23 حالة.وأشاد العتوم بالالتزام التام الذي أبداه أبناء المحافظة بتعليمات الحظر الشامل، لافتًا إلى أنه لم تسجل أي حالات خرق للحظر، مثمنًا الجهود التي تبذلها فرق الاستقصاء الوبائي المنتشرة في المحافظة والتي تشكل خط الدفاع الاول في مواجهة الوباء.