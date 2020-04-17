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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الزراعة: تطهير 35 ألف منشأة حكومية مجانًا للوقاية من كورونا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 06:23 م
تطهير
تطهير
عبدالناصرمحمد
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أكد تقرير تلقاه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الهيئة ومديريات الطب البيطري على مستوى الجمهورية طهرت 35 ألفا و886 منشأة حكومية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكر التقرير أنه تم تطهير 39 منشأة في محافظة أسوان، و14 منشأة في السويس، و88 منشأة ببورسعيد، و212 في القاهرة، و831 بالمنوفية، و4915 في الجيزة، و1422 بالبحيرة، و169 منشأة في الإسماعيلية، و963 بالوادي الجديد، و300 بمطروح، و1283 في القليوبية، و97 ببني سويف، و538 في البحر الأحمر، و718 بالدقهلية، و365 في الفيوم، و61 منشأة في قنا.

وأضاف أنه في محافظة الإسكندرية تم تطهير 164 منشأة، و18661 منشأة بالشرقية، و2050 في الغربية، و176 بدمياط، و131 في محافظة كفر الشيخ، و162 بالأقصر، و1007 منشأة في المنيا، و1031 بأسيوط، و444 في سوهاج، و11 بشمال سيناء، و34 في جنوب سيناء، حيث وصل إجمالي ما تم تطهيره خلال الفترة من 14 مارس الماضي حتى 16 أبريل الجاري إلى 35886 منشأة.

وأوضح التقرير أنه تم تفعيل جميع الكمائن الموجودة على مداخل المحافظات لتطهير السيارات المتجهة من وإلى المحافظات، والتركيز على إطاراتها.

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