نيويورك تسجل 630 وفاة جديدة بكورونا

أفاد حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، أندرو كومو، بتسجيل 630 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم أمس الخميس، مقابل 606 حالات وفاة في اليوم الذي قبله.وأضاف كومو، حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة - أن عدد الأشخاص الذي يخضعون للعلاج في مستشفيات الولاية انخفض يوم أمس إلى 17316 شخصا، وهو أدنى مستوى منذ 5 أبريل.