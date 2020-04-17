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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجزائر: ارتفاع عدد مصابى كورونا لـ2418 ووفاة 364

الجمعة 17/أبريل/2020 - 06:14 م
كورونا
كورونا
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أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بالبلاد إلى 2418 إصابة، و364 حالة وفاة.

وقال فورار في مؤتمره الصحفي اليومي، إنه تم تسجيل 150 إصابة جديدة، و16 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 846 حالة.

وأضاف أن عدد الحالات الخاضعة للعلاج 3635 حالة منها 1529 مؤكدة بالتحاليل(بي سي آر)، و2106 حالات محتملة تم كشفها بالأشعة.

يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وبدأت السلطات الجزائرية يوم 5 أبريل الجاري تطبيق حظر التجوال الجزئي من 7 مساء إلى 7 صباحا في كافة الولايات الجزائرية الـ48، باستثناء 9 ولايات من بينها العاصمة يكون الحظر فيها من 3 عصرا إلى 7 صباحا، بالإضافة إلى ولاية البليدة (36 كم غرب العاصمة) التي تم وضعها قيد الحجر الصحي الكامل طوال اليوم منذ 24 مارس الماضي، لكونها بؤرة لانتشار الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

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