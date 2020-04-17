الكرملين: حجب جوجل حسابات وسائل إعلام روسية «غير مقبول»

أكد الكرملين أن حجب شركة "جوجل" حسابات تابعة لوسائل إعلام روسية أمر غير مقبول، معربا عن أمل موسكو في مراجعة هذا القرار.وقال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف في تصريح صحفي، حسبما أفادت قنوات إخبارية، اليوم الجمعة: "موقفنا سلبي للغاية مما قامت به شركة جوجل، ونعتقد أن هذا الأمر غير مقبول".وأضاف بيسكوف: "نأمل أن تتم مراجعة هذا القرار، مثلما حدث مع مواد وحسابات أخرى، لأنه ينبغي على الشركة الحفاظ على سمعتها".ويأتي تصريح بيسكوف تعليقا على إعلان "الوكالة الفدرالية للأنباء" الروسية حول حجب شركة "جوجل" حساب الوكالة وصفحة أخرى تابعة لها في موقع "يوتيوب"، ما أدى إلى حذف عشرات آلاف التقارير والأفلام الوثائقية.ووفقا للوكالة الروسية، فإن "جوجل" استندت في قرارها لمزاعم انتهاك قواعد الشركة عند نشر هذه المواد الإعلامية.يٌذكر أن جوجل أعلنت أن هذه الوكالة الروسية للأنباء تبث مواد إعلامية مفبركة عن فيروس كورونا في العالم.