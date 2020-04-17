محافظ سوهاج يصدر قرارا بحظر دخول الطوب الحجري

أصدر اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج قرارا بحظر دخول الطوب الحجري «البلوك الأبيض» إلى محافظة سوهاج ومصادرة الكميات التي سيتم ضبطها وتسليمها إلى أقرب وحدة محلية لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.تنفيذا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن التعامل بحسم وإزالة التعديات على الأراضي وأملاك الدولة وعدم استغلال ظروف الدولة الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجة انتشار فيرس كورونا.