محافظ سوهاج يصدر قرارات احترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد

أصدر اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، قرارا بغلق جميع الحدائق والمتنزهات العامة والمسطحات الخضراء، وأيضا غلق الكورنيش الشرقي بسوهاج، بالإضافة إلى الحارة الشرقية للكورنيش الغربى من ناحية النيل وأماكن تجمع المواطنين غلقا كاملا على مدار ٢٤ ساعة يومي الأحد والاثنين وتخصص الحارة الغربية من الكورنيش الغربى لمرور السيارات.كما أصدر قرارا بغلق كافة المحال التجارية والحرفية والمولات غلقا كاملا يوم الاثنين المقبل ويستثنى من ذلك الصيدليات والمخابز والسوبر ماركت خارج المولات ومحال البقالة وبدال التموين ومحال الخضراوات والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك، حيث يطبق عليه نفس الإجراءات الخاصة بيومي الجمعة والسبت.