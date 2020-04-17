رئيس الوزراء الجزائرى يأمر بإجلاء مواطنيه العالقين بالخارج

أمر عبدالعزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري الوزراء المعنيين بالشروع في عملية إجلاء الرعايا الجزائريين العالقين في الخارج؛ إثر تعليق الرحلات الجوية والبحرية خلال شهر مارس الماضي بسبب فيروس كورونا.وقال بيان لرئاسة الوزراء الجزائرية اليوم الجمعة إن المواطنين، الذين سيتم إجلاؤهم، سيخضعون للتدابير الوقائية للحجر الصحي في أماكن أعدت لهذا الغرض، حيث سيتم ضمان متابعتهم الطبية.