دبي تمدد حظر التجول الشامل أسبوعًا بسبب كورونا

قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي على تويتر اليوم الجمعة إن الإمارة، مركز الأعمال في دولة الإمارات، مددت حظر التجول على مدار 24 ساعة أسبوعا في إطار برنامج التعقيم الشامل للسيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد.وفرضت الإمارات حظر تجول ليليا على مستوى البلاد منذ 26 مارس بسبب حملة التعقيم، لكن دبي في الرابع من أبريل وسعت نطاقه داخل الإمارة ليكون على مدار 24 ساعة لمدة أسبوعين.وسجلت الإمارات أمس الخميس 460 حالة إصابة جديدة، وحالتي وفاة بكورونا ليرتفع العدد للإصابات إلى 5825 فضلا عن 35 حالة وفاة.ولدى الإمارات ثاني أعلى عدد إصابات بين دول مجلس التعاون الخليجي الست بعد السعودية، وسجلت دول المجلس إجمالي إصابات يتجاوز 22 ألفا إضافة إلى ما يزيد على 140 حالة وفاة.