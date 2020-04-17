محمود عزت يشارك في «شاهد عيان» مع حسن الرداد

أعلن الفنان محمود عزت مشاركته في مسلسل «شاهد عيان» الذي يقوم ببطولته النجم حسن الرداد ويعرض في السباق الرمضاني المقبل ويشارك فيه عدد كبير من النجوم.ونشر «عزت» عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صورة من كواليس المسلسل وجمعته بالفنان وليد فواز وعلق عليها: «يارب كرمك».ويواصل صناع المسلسل تصوير المشاهد الخاصة بالمسلسل، ومن المقرر أن يستمر التصوير خلال الشهر الكريم على أن ينتهوا منه في الأسبوع الثاني على أقصى تقدير.ويجسد من خلاله حسن الرداد شخصية ضابط يدخل في مشاكل وتنقلب حياته رأسًا على عقب، ويحمل العمل عددًا من المفاجآت، ويشارك فى بطولته كل من: وليد فواز، محمد لطفى، هنا شيحة، بسمة، إخراج محمد حماقى، وتدور أحداثه فى إطار بوليسي أكشن رومانسي.