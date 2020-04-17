ارتفاع وفيات كورونا في تركيا إلى 1769

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة اليوم الجمعة، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد زاد 4353 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إضافة إلى 126 حالة وفاة جديدة بالفيروس ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1769 شخصا.وأضاف قوجة أن إجمالي عدد حالات الإصابة في تركيا بلغ 78546 حالة وأن 8631 شخصا تعافوا من الإصابة بمرض كوفيد-19 حتى الآن.