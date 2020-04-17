فرنسا: لا يوجد عنصر حقيقي يعزز التقارير الأمريكية حول أبحاث ووهان

قالت الرئاسة الفرنسية، في بيانها، إنه لا يوجد عنصر حقيقي يعزز التقارير الصحفية الأمريكية التي ربطت بين فيروس كورونا المستجد ومختبر الأبحاث في ووهان الصينية، وفقا لما ذكرته فضائية سكاي نيوز في نبأ عاجل اليوم الجمعة.كشف تقرير لشبكة فوكس نيوز عن أن الولايات المتحدة وكندا مولا معهد ووهان للفيروسات، وهو المختبر الصيني الذي ترجح مصادر متعددة أنه منشأ الفيروس التاجي المستجد.ورجحت مصادر متعددة، وفق شبكة الأخبار الأمريكية، تسرب الفيروس التاجي المستجد من مختبر ووهان، عندما كان يُجري دراسته، بعد أن قام عامل بنشره إلى عدد أكبر من السكان دون قصد.أوضح التقرير أنه يبدو أن كندا كانت أرسلت أموالا لهذا المختبر إلى جانب الولايات المتحدة، حيث أعلنت المعاهد الكندية للبحوث الصحية في أوائل شهر مارس، تمويل للبحث وتطوير أدوات مثل اللقاحات والاختبارات لمكافحة الفيروس التاجي، وكان معهد ووهان أحد المشاريع التي حصلت على 828 ألف دولار من الوكالة، بهدف تطوير اختبار سريع لرصد الفيروس التاجي باستخدام تضخيم حراري.