نشرة يومية بأسعار الخضروات اليوم الجمعة 17 أبريل

شهدت أسعار الخضار اليوم الجمعة، ١٧ أبريل ٢٠٢٠ حالة من الاستقرار في الأسواق.وتقدم "الدستور" نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الخضروات لحظة بلحظة.وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الطماطم تتراوح بين 1.5-3.5 جنيهات للكيلو، بينما أسعار أسعار الفاصوليا تراوحت بين 5-9، وسعر كيلو البصل ليتراوح بين 3-8.5، فيما سجل الباذنجان البلدى 3.5-5 جنيها، والباذنجان الرومى سعر الكيلو بين 3.5-5 جنيهات.وأضاف النجيب في تصريح لـ"الدستور" أن أسعار الكوسة تراوحت بين 3.5-5 جنيهات، واستقر سعر الخيار ليتراوح بين 3-6، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، وسعر الثوم ليتراوح 4-7 جنيها، وبينما أسعار الملوخية بين 4 – 6 جنيها، والبسلة بين 4-6 جنيهات.وأوضح أن أسعار البطاطا تراوحت بين 2- 4 جنيهات، والسبانخ بين 4-5 جنيهات، بينما استقر سعر اللفت 1- 1.5 جنيها، والبنجر تراوح سعره بين 2- 4 جنيها فى حين تراوح سعر القثاء بين 2- 3 جنيهات بينما تراوحت أسعار الكرنب بجميع أصنافه بين 2 – 5 جنيهات.