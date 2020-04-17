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الجمعة 17 أبريل 2020 الموافق 24 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوتين: مخاطر انتشار «كورونا» لا تزال مرتفعة للغاية

الجمعة 17/أبريل/2020 - 05:42 م
بوتين
بوتين
أ.ش.أ
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن ذروة وباء فيروس كورونا لم تجتزها بلاده بعد، مؤكدا أن المخاطر المرتبطة بانتشار الوباء لا تزال مرتفعة للغاية وعدد الإصابات آخذ في الازدياد في موسكو وفي الأقاليم الروسية الأخرى أيضا.

وقال الرئيس الروسي، خلال اجتماعه مع الحكومة عبر الفيديو، اليوم الجمعة، إنه يتعين أن تكون جميع المستشفيات المتخصصة في مكافحة فيروس كورونا مجهزة بكامل المعدات الطبية اللازمة والكوادر الطبية المزودة بوسائل الحماية، إضافة إلى تفعيل المراقبة المستمرة.

وأضاف أنه تقرر إنشاء صندوق خاص لدعم مكافحة فيروس كورونا في روسيا، سيكون جاهزا حتى يوم 28 من أبريل الجاري، مشيرا إلى تخصيص 95 ألف سرير لتقديم العلاج لمرضى كورونا في الأقاليم.

وكان الرئيس الروسي، أعلن في وقت سابق ضرورة استخدام إمكانيات وزارة الدفاع الروسية في مواجهة فيروس كورونا في حال الضرورة.

يُذكر أن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس "كورونا" أعلن اليوم الجمعة، تسجيل 4069 إصابة جديدة بالفيروس في 78 إقليمًا من أقاليم البلاد، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 32008، مشيرًا إلى تسجيل 41 حالات وفاة بالفيروس خلال الـ24 الساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات 273.

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