تفاصيل ليلة رعب عاشها أهالى قرية بالقليوبية بسبب هجوم الخفافيش

سادت حالة من القلق والهلع والفزع داخل قرية الحزانية التابعة لمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بسبب ظهور عدد كبير من الخفافيش داخل منزل مهجور بالقرية، خصوصا بعد ترديد أنباء بين الأهالى وجود علاقة بين تلك الخفافيش وظهور في فيروس كورونا فى الصين وتسبب فى موت مئات المواطنين، مما اضطرت الأجهزة المحلية بالتحرك السريع تجاه المنزل ومحاولة طرد تلك الخفافيش بطرق بدائية من خلال استخدام الشطة الحمراء المطحونة وحرقها لينتج عنها دخان يهاجم تلك الخفافيش، ويتم التخلص منها بهذه الطريقة.وروى عادل عبدالرحمن أحد أهالى القرية، أننا فوجئنا بجيوش من الخفافيش داخل منزل ورثة مهجور منذ سنوات ولم يسكنه أحد، مشيرا إلى أن تلك الخفافيش هاجمت عددا من الشوارع ومنازل القرية؛ مما تسبب فى حالة من الرعب بين الأهالى وخصوصا الأطفال، فيما قام بعض المواطنين بالاتصال بشرطة النجدة والمحافظة لحمايتهم من الخفافيش والتخلص منها.فيما قالت فوزية رمضان ربة منزل، إنه فور ظهور تلك الخفافيش داخل القرية تم الاتصال بمديرية الصحة وألقت بالمسئولية كاملة على مديرية الطب البيطرى، مشيرة إلى أن المنزل الذى ظهر به الخفافيش مهجور منذ سنوات وملك ورثة ومكون من 3 طوابق ولم يسكنه أحد قائلة: "المنزل عبارة عن خرابة بدون نوافذ ومهجور".وأضافت: أن المنزل أصبح بيئة آمنة للخفافيش، لافتة إلى أنه بعد إعلان الطب البيطرى عن وجود مادة للتخلص من الخفافيش قام الأهالى بإشعال النيران والشطة نتج عنها دخان ساعد فى التخلص على ما يقرب من 120 خفاشا، وجار عمليات التطهير والتواصل مع أقارب المنزل؛ لإحكام السيطرة عليه وغلق كافة الأبواب والنوافذ لعدم عودة الخفافيش مرة أخرى إلى المنزل المهجور.