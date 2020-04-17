«فاو»: «كورونا» أزمة عالمية ستؤثر على قطاع الأغذية والزراعة

أكد ماكسيمو توريرو، مساعد المدير العام لإدارة التنمية الاقتصادية بمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، أن وباء كورونا العالمى سيكون مؤثرا على قطاعات الأغذية والزراعة وكذلك على سلاسل الإمدادات الغذائية والأمن الغذائى خاصة أن القيود العالمية على الحركة عبر البلدان وداخلها تؤثر على النظم الزراعية مما يتسبب في تأخيرات بعمليات النقل واختناقات في تدفق السلع والخدمات، كما أن التدابير الحالية لاحتواء انتشار الفيروس تؤثر على الصادرات الغذائية والواردات.وحذر توريرو في مؤتمر صحفى عبر الفيديو فى جنيف اليوم الجمعة، من أن تقييد تدفق الغذاء هو أسوأ ما يمكن أن يحدث، كما أن جميع التدابير ضد حرية حركة التجارة ستكون ذات آثار عكسية.وشدد على أهمية أتخاذ إجراءات عاجلة لحماية تدفق الغذاء عبر البلدان؛ للتخفيف من مخاطر الصدمات الكبيرة والتى سيكون لها تأثير كبير على الجميع وخاصة الفقراء والأكثر ضعفا.ولفت مسئول المنظمة الدولية إلى أن ملايين العمال المهاجرين المنخرطين في الأنشطة الزراعية لا يستطيعون التحرك بسبب القيود على الحدود، وأنه مع تطور الوباء فإن مخاوف تظهر بشأن نقص عملهم في موسم الزراعة والحصاد مما سيؤثر بشكل خاص على المحاصيل كثيفة العمالة مثل الفواكه والخضروات، وقال توريرو إنه ينبغى أن تركز تدابير الاستجابة على حماية العمال في مكان العمل وأن يتم توسيع تصاريح العمل المؤقتة وضمان التنقل الآمن داخل البلدان وعبرها.