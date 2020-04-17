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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«تنسيقية شباب الأحزاب» تطلق «تحدي الخير» لأعضائها وتدعم 1200 أسرة

الجمعة 17/أبريل/2020 - 05:27 م
شباب الأحزاب
شباب الأحزاب
محمد الشريف - إسلام نصير
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أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين «تحدي الخير» بين أعضائها، لتوفير السلع والمواد الغذائية للأسر المصرية المستحقة والعمالة غير المنتظمة.

وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن هذه المبادرة جاءت إيمانا بالدور الاجتماعي لها في وقت الأزمات، حيث يحتاج فيه الوطن لسواعد الجميع، وهو ما يتطلب اصطفافا خلف الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة.

وأوضحت أن الأمم العريقة والراسخة هي التي تصمد في وجه الأزمات، وجائحة كورونا تعد اختبارا للإنسانية ودعوة للتعاون والتكامل بين أبناء الوطن، لافتة إلى أن قطار التحدي بدأ بـ٥٠ شنطة سلع أساسية حتى وصل إلى ١٢٠٠ بتعاون وتكاتف جميع أعضاء التنسيقية، وحرصهم على أن يقدموا جزءا ولو بسيطا لمساعدة أهالينا من الأسر المستحقة والعمالة غير المنتظمة التي تضررت بسبب فيروس كورونا.

وأشارت إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة إيصال هذه المساعدات إلى الأسر المستحقة في عدد من المحافظات من خلال نواب المحافظين أعضاء مجلس أمناء التنسيقية، لتوجيهها للأسر المستحقة، وتضافرا لجميع الجهود خلف الإجراءات الاحترازية في مواجهة الفيروس.

ووجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في ختام التحدي الدعوة للشباب المصري بكل فئاته، بأن يقدموا يد العون والمساعدة في شهر الخير لأشقائهم في الوطن، حتى نعبر جميعا من الأزمة سالمين.

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