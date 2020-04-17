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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة: إفريقيا تحتاج إلى 200 مليار دولار لمواجهة «كورونا»

الجمعة 17/أبريل/2020 - 05:27 م
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
منار أحمد
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أكدت الأمم المتحدة أن إفريقيا تحتاج نحو 200 مليار دولار لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وفقا لما نقلته فضائية سكاي نيوز في نبأ عاجل، اليوم الجمعة.

حذرت الأمم المتحدة في وقت سابق، أمس الخميس، من احتمال وفاة مئات آلاف الأطفال هذا العام نتيجة الانكماش الاقتصادي العالمي الناجم عن وباء كورونا قائلة إن عشرات ملايين آخرين يقعون في براثن الفقر المدقع نتيجة للأزمة.

وقال الأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريش: "ينبغي علينا الآن التحرك للتصدي لكل هذه التهديدات التي تواجه أطفالنا... ينبغي للزعماء القيام بكل شيء في سلطاتهم لتخفيف أثر الوباء. ما بدأ كطارئ صحي عام تضخم إلى أن (أصبح) اختبارا رهيبا للتعهد العالمي بعدم إهمال أي شخص".

وذكر تقرير للأمم المتحدة أن "المصاعب الاقتصادية التي تواجهها الأسر نتيجة الانكماش الاقتصادي العالمي تسفر عن مئات الآلاف من وفيات الأطفال الإضافية في 2020 مما سيبدد التقدم الذي تحقق في العامين إلى الأعوام الثلاثة الماضية بتقليل وفيات الأطفال".

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