«القومي للإعاقة» ينعى أمين عام «القومي للطفولة والأمومة»

نعى المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في بيان صحفي له اليوم؛ ببالغ الحزن والآسى الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والتى وافتها المنية مساء أمس بعد صراع مع المرض، داعيًا الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.وأعرب الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عن بالغ حزنه لافتقاد المجتمع المصري رمز من رموز الدفاع عن حقوق الأطفال والفتيات والأمهات وحمايتهم.أشار "المشرف العام"، إلى أن الدكتورة عزة العشماوي كان لها تاريخ مشرف طيلة حياتها حيث تقلدت عدة مناصب رفيعة المستوى، منها رئيس وحدة مكافحة الاتجار بالأطفال، ونائب رئيس اللجنة الإفريقية لخبراء حقوق الطفل بالاتحاد الإفريقي، وكان أخر تلك المناصب توليها منصب الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة.