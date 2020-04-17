الصين ترسل مساعدات طبية لإسرائيل لمواجهة كورونا

أرسلت الصين مساعدات طبية إلى الاحتلال الإسرائيلي، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وشملت المساعدات 3 مليون كمامة، تقرر توزيعها على المؤسسات والوزارات الحكومية في إسرائيل، حسبما أذاعت القناة السابعة في تلفزيون الاحتلال الإسرائيلي.وصادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية المختصة بمتابعة مستجدات انتشار فيروس كورونا لديها، على قرارات بعودة الحياة جزئيا، ورفع القيود بشكل محدود وتدريجي، تحديدا في مجال الاقتصاد، بدءًا من الأحد المقبل.وافق بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، على مقترح مجلس الأمن القومي في تل أبيب، بإعادة فتح الاقتصاد فقط، وعدم السماح بإعادة فتح المؤسسات التعليمية.أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى 12855، و150 حالة وفاة.