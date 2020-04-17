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الجمعة 17 أبريل 2020 الموافق 24 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير النفط العراقي: نسعى لإضافة مليار قدم مكعب من الغاز للإنتاج

الجمعة 17/أبريل/2020 - 04:47 م
الغاز
الغاز
أ.ش.أ
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أكد وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، سعي الوزارة لإضافة نحو مليار قدم مكعب قياسي من الغاز المصاحب إلى الإنتاج المحلي.

وقال الغضبان - في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية اليوم الجمعة - إن الوزارة ملتزمة بالاستثمار الأمثل للغاز المصاحب للعمليات النفطية بهدف تغطية الحاجة المحلية، ومنها تزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية، وإيقاف استيراد الطاقة من الخارج، لافتًا إلى أن الوزارة وقعت العام الماضي عقدين كبيرين لاستثمار الغاز بطاقة 750 مليون قدم مكعب قياسي في حقلي "الحلفاية" بمحافظة ميسان و"رطاوي" في محافظة البصرة.

وأوضح أن الوزارة وقعت عقدًا آخر قبل تشكيل الحكومة الحالية لاستثمار الغاز في حقلي "الغراف" و"الناصرية" بمحافظة ذي قار بطاقة 200 مليون قدم مكعب قياسي.. مضيفا "أن هذه العقود تمثل خطوة مهمة لإضافة معدلات إنتاجية جديدة لقطاع الغاز في العراق تهدف إلى إنتاج قرابة المليار قدم مكعب قياسي باليوم من الغاز تزود بها محطات الطاقة الكهربائية وجميع الصناعات المرتبطة باستخدامات الغاز".

وأكد وزير النفط جدية الحكومة ووزارة النفط العراقية في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والاستغناء عن استيراده، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل أيضا على تطوير حقلي "عكاز" و"المنصورية" لإنتاج الغاز الحر، وهذا ما سيضيف قدرات إنتاجية إضافية من الغاز.

يذكر أن العراق قد وصل إلى الاكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز السائل "غاز الطبخ "والمكثفات.

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