رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 17 أبريل 2020 الموافق 24 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الباكستاني: السعودية تؤدي دورًا رياديًا لدعم الأمن والاستقرار

الجمعة 17/أبريل/2020 - 04:44 م
عارف علوي
عارف علوي
أ.ش.أ
طباعة
أشاد الرئيس الباكستاني عارف علوي، بالدور الريادي الذي تؤديه المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، والمكانة الخاصة التي تحظى بها المملكة على مستوى الأمة الإسلامية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الباكستاني، اليوم الجمعة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وفي مستهل اللقاء، أشاد الرئيس علوي بمتانة العلاقات الأخوية التي تربط جمهورية باكستان بالمملكة العربية السعودية، موضحًا أنها علاقات تضرب جذورها في عمق التاريخ، وتنبع من قيم دينية وثقافية مشتركة.

وأكد أن باكستان تولي اهتمامًا بالغًا لعلاقاتها مع المملكة، وأنها حريصة على تعزيز وتطوير هذه العلاقات والارتقاء بها إلى آفاق أرحب من التعاون في مختلف المجالات، مجددًا شكر وتقدير حكومة باكستان وشعبها للمملكة على دعمها لبلاده في كل المحن والأوقات الصعبة.

من جانبه، قال السفير السعودي، إن قيادة المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا لعلاقتها مع باكستان، وأنها حريصة على دعم باكستان وشعبها والوقوف معها لتكون دولة ناجحة ومستقرة.

موضوعات متعلقة

انتهاء عزل عزبة أبوربيع بالإسماعيلية.. والأهالى: نقف مع الدولة

هل تؤثر إجازة البنوك على صرف راتب أبريل؟.. وزير المالية يجيب

القوى العاملة تنفي فتح باب التسجيل للعمالة غير المنتظمة مرة أخرى

«التعليم» ترد على «تغيير آليات عمل البحث» لطلاب «النقل»

الصور

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

image description

تكثيف عمليات تعقيم ميناء الإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

الزمالك يطالب وزارة الرياضة باتخاذ قرار بشأن بطل الدوري

الصحة: مخزون الدم اليومي 20 ألف كيس.. وتطالب المواطنين بالتبرع

القوى العاملة تنفي فتح باب التسجيل للعمالة غير المنتظمة مرة أخرى

«الصحة» تصرف «هيدروكسيلوروكين» للوقاية من كورونا بمستشفيات العزل

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

سر رفض السادات رئاسة النادي الأهلي.. «رغم جمع 3 آلاف توقيع يطالبه بالموافقة»

المهن الأصلية لكتاب كبار قبل الشهرة.. «حلاق وماسح أحذية وكمسري»

نجم الساعة

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

الصحة

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

«سم العنكبوت» بديلا للمسكنات الأفيونية

روسيا تتسلم سلالة «كورونا» من أمريكا لصنع لقاح

بعد 100 يوم من ظهوره.. كورونا يرعب العالم وسباق محموم لاكتشاف العلاج

منوعات

خسائر كبيرة لصناعة الكحوليات في جنوب أفريقيا بسبب أزمة كورونا

البطلة «فريدة عثمان» تغادر الحجر الصحى بمرسى علم وتعود لمنزلها

مقاضاة 2416 صينيا بسبب جرائم تتعلق بكورونا

الهلال الإماراتي يتكفل برعاية أسر المتوفين بكورونا

مقالات الرأي
نرمين يسر
يفضلون الميلودراما وليس الخيال العلمي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: لا تكن مثلهم
د. محمد عفيفي
أمريكا.. إلى متى القوة العظمى الوحيدة؟
مدحت بشاى
مدرسة الدكتورة سونيا لحقوق المواطنة
المزيد

الثقافة

«عُض قلبي ولا تعض جاتوهي».. رد يوسف زيدان على رافضي نقده للشيوخ

مجدي يونس: كتبت«ميراث الجد عثمان» و«باطنه فيه الرحمة» في عزلتي

10 معلومات لا تعرفها عن شيخ الخطاطين محمد حمام

«طقوس الغواية» جرس إنذار عن ترييف المدن وزحف العشوائية