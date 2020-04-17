الرئيس الباكستاني: السعودية تؤدي دورًا رياديًا لدعم الأمن والاستقرار

أشاد الرئيس الباكستاني عارف علوي، بالدور الريادي الذي تؤديه المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، والمكانة الخاصة التي تحظى بها المملكة على مستوى الأمة الإسلامية.جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الباكستاني، اليوم الجمعة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".وفي مستهل اللقاء، أشاد الرئيس علوي بمتانة العلاقات الأخوية التي تربط جمهورية باكستان بالمملكة العربية السعودية، موضحًا أنها علاقات تضرب جذورها في عمق التاريخ، وتنبع من قيم دينية وثقافية مشتركة.وأكد أن باكستان تولي اهتمامًا بالغًا لعلاقاتها مع المملكة، وأنها حريصة على تعزيز وتطوير هذه العلاقات والارتقاء بها إلى آفاق أرحب من التعاون في مختلف المجالات، مجددًا شكر وتقدير حكومة باكستان وشعبها للمملكة على دعمها لبلاده في كل المحن والأوقات الصعبة.من جانبه، قال السفير السعودي، إن قيادة المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا لعلاقتها مع باكستان، وأنها حريصة على دعم باكستان وشعبها والوقوف معها لتكون دولة ناجحة ومستقرة.