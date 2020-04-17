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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

متخصص: الرياض قدمت 800 مليون دولار منحا ومساعدات للمجتمع الدولي

الجمعة 17/أبريل/2020 - 04:42 م
السعودية
السعودية
ياسمين عباس
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قال الدكتور محمد سليم، المتخصص في العلوم السياسية، إن المملكة العربية السعودية قررت تقديم 500 مليون دولار للمنظمات الدولية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كويد 19"، لافتًا إلى أن السعودية ساهمت بمبالغ ضخمة لدعم الاقتصاد العالمي ومجابهة جائحة كورونا.

وأضاف محمد سليم، خلال مداخلة عبر "سكايب" بفضائية "اكسترا نيوز"، أن السعودية منحت الــ500 مليون دولار لدعم تحالف الابتكارات والتأهب للعلاج، وكذلك منحت 150 مليون دولار للأمصال واللقاحات و200 مليون دولار للمنظمات الدولية والبرامج، مؤكدًا أن المملكة قدمت 800 مليون دولار منحًا ومساعدات للمجتمع الدولي منذ تفشي وباء كورونا عالميًا.

وأشار المتخصص في العلوم السياسية، إلى أن المملكة العربية السعودية تضم 19 وزارة وجهة حكومية مكلفة بمكافحة ومتابعة كورونا وتجتمع على مدار الساعة لتقيم الأخطار وتقدر الموقف ثم ترفع القرار إلى القيادة السياسية لإصدار اللازم فورًا.

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