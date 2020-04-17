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الجمعة 17 أبريل 2020 الموافق 24 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

5 آلاف وفاة بكورونا في بلجيكا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 04:38 م
كورونا
كورونا
أ.ش.أ
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أعلنت الهيئة الاتحادية للصحة العامة وسلامة الأغذية والبيئة البلجيكية، اليوم الجمعة، عن تسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، عن وفاة 5163 شخصا حتى الآن، وذلك بعد تسجيل 313 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأكدت الهيئة الاتحادية للصحة العامة تسجيل 1329 حالة إصابة جديدة؛ ليرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة في بلجيكا إلى 36138 شخصا، مشيرة إلى دخول 320 شخصا إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما خرج 399 آخرين بعد تعافيهم من فيروس كورونا، مشيرة إلى أن 114 حالة وفاة تم تسجيلها داخل المستشفيات، فيما تم تسجيل 199 حالة وفاة في مراكز الرعاية السكنية.

ودفع فيروس كورونا بعض الدول الأوروبية إلى سن تدابير صارمة لمحاربة تفشي الوباء منها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وقامت كل من الحكومة البلجيكية والهولندية بسن جملة من الإجراءات لمكافحة الفيروس في الدولتين، تمثلت في ومنع التجمعات، منذ 18 مارس الماضي، والتي سيستمر العمل بها حتى ما يقارب أواخر الشهر الجاري.

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