بريطانيا: ارتفاع وفيات كورونا إلى 14576

قالت وزارة الصحة إن حصيلة الوفيات في المستشفيات البريطانية زادت إلى 14576 بحلول الساعة 1600 بتوقيت جرينتش يوم 16 أبريل بعد تسجيل 847 وفاة جديدة.وأضافت أنه جرى فحص 341 ألف ة 551 شخصا بشكل إجمالي وتبين إصابة 108 آلاف و692 شخصا منهم بالمرض.وكانت أعلى حصيلة وفيات يومية في بريطانيا في التاسع من أبريل عندما قالت الحكومة إن 980 شخصا توفوا، ومنذ ذلك الحين تسجل الوفيات اليومية انخفاضا طفيفا وكانت أقل من 800 حالة معظم هذا الأسبوع حتى زادت في 15 أبريل وسجلت 861 وفاة.