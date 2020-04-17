إطلاق مبادرة «يلا نطمن على بعض» لدعم المصريين في الخارج

منذ تفشي أزمة فيروس كورونا المستجد ظهر الدور الإنساني للشباب المصري، حيث سعى البعض لدعم الأسر المتضررة وإطلاق المبادرات المختلفة بينما ركز البعض الآخر على العالقين والمتضررين خارج البلاد.وشارك الدكتور محمد عنتر عضو البرنامج الرئاسي، والخبير الاقتصادي في تأسيس مبادرة يلا نطمن على بعض والتي انطلقت من القاهرة بهدف طمأنة المصريين في الداخل على المصريين في الخارج والعكس في ظل تفشي جائحة أزمة كورونا.وقال عنتر في تصريحاته"للدستور" إن المبادرة لاقت انتشارا واسعا بين المصريين في الخارج وتم فتح قنوات تواصل مباشرة بين المصريين في جميع أنحاء العالم وتبادل رسائل الطمأنينة.وتابع:"سعى المشاركون في المبادرة على تقديم نصائح لأخذ التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لتجنب الإصابة بالفيروس".وأشار إلى أن المبادرة ساعدت في حل بعض المشكلات الخاصة بالمصريين بالخارج بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختلفة، وتستمر المبادرة في حملاتها والمساعدة في خدمة المصريين بشكل عام في الداخل والخارج.وأكد أنه شارك في المبادرة العديد من الكوادر المصرية التي لم تبخل بأى جهود أو مساعدات على المصريين في الخارج وتقديم كافة أوجه الدعم، وستحاول المبادرة بشكل مستمر على مشاركة الجهات المعنية في حل مشكلات المصريين العالقين أو المتضررين الداخل والخارج بسبب انتشار فيروس كورونا.وختم ان هذه المبادرة جاءت تلبية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى في ضرورة تكاتف جهات الدولة والشباب ومنظمات المجتمع المدني من أجل احتواء تداعيات الفيروس المستجد والعبور بمصر والمصريين لبر الأمان.