البيض والعسل.. نصائح هاني الناظر لتقوية المناعة (فيديو)

نصح الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، بتناول عدد من الأطعمة لتقوية المناعة، مشيرًا إلى أنه من أفضل الأشياء التي تقوي المناعة تناول ملعقة عسل على الريق صباح كل يوم، مطالبًا مرضى السكر بتوخي الحذر.وطالب هاني الناظر، خلال لقائه عبر "سكايب" ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، باستخدام ملعقة زيت زيتون يوميًا من خلال وضعها مع السلطة الخضراء، إضافة لعصر الليمون عليها.ووجه استشاري الأمراض الجلدية، بضرورة تناول البرتقال واليوسفي والبيض والأسماك لتقوية المناعة والوقاية من الإصابة بكورونا.