درة: ذهبت للطبيب النفسي مرتين

استضاف الإعلامي بلال العربي مقدم برنامج Be My Guest عبر شبكة قنوات روتانا، الفنانة درة في حلقة هذا الأسبوع التي أجريت عبر "سكايب".وحلّت النجمة "درّة" ضيفة على البرنامج وكانت بداية الحديث عن الحجر الصحي وظروفه وكيفية قضاء وقتها، حيث عبّرت عن صعوبة مرور الوقت، وعن محاولتها لملئه ببعض النشاطات مثل الطبخ والقراءة ومشاهدة الفيديوهات.وفي حديث عن مواقع التواصل الاجتماعي ومدى اندماج درة بالتحديات الكثيرة وفيديوهات التيك توك، قالت انها تقوم بهذه الفيديوهات ولكنها حريصة ان تقدم مضمون مختلف وبسيط وبعيد عن السخافات المتواجدة على السوشيال ميديا، وانها حينما تستيقظ تجد اسمها في كل التحديات وهذا شئ مزعج بالنسبة لها.كما فتحت درة للمرة الاولى ألبوم صور عائلاتها وعبّرت بطريقة مؤثرة عن شوقها لذكريات الطفولة كما اوضحت ايضا انها تميل شكلا الى والدها الذي تشبهه كثيرا ووصفت علاقتها بوالديها وعبّرت عن حبها الكبير لبلدها تونس.كما كشفت درة عن عدم انتهائها من تصوير كافة مشاهدها بمسلسل "الحرملك 2" الذي يعرض في شهر رمضان، وشوّقت الجمهور إلى ما ستؤل إليه شخصيتها في الجزء الجديد.وحاول بلال العربي التوغل في تفاصيل خاصة عن حياة درة، التي كشفت عن أهمية الصحة النفسية في الحياة وعن زيارتها لدكتورا نفسيا مرتين، وصرحت ان لديها دكتورة في فرنسا تتواصل معها من باب الصداقة وتستشيرها في كل شئ.برنامج B My Guest يعرض كل خميس على شاشة “LBC” في التاسعة مساء بتوقيت المملكة، ويعاد الجمعة على قناة "روتانا موسيقى" في السادسة والنصف مساء، إضافة إلى أنه سيتم بث بعض الحلقات التي ستستضيف أهم الممثلين على شاشة روتانا سينما كحلقات خاصة.