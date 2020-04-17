مسح إيطالي يرصد وفاة 6000 بكورونا في دور المسنين

قالت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الجمعة، أن إيطاليا قامت بمسح رصد وفاة 6000 بدور المسنين جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وبحسب "العربية" تسعى إيطاليا بؤرة الوباء في أوروبا وثاني الدول تأثرا بعدد الوفيات جراء فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة، إلى حصار المصابين ومن يخالطهم، وتعتزم استخدام تطبيق للهواتف الذكية لتتبع الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم.وكانت الحكومة مددت الأسبوع الماضي إجراءات العزل العام حتى الثالث من مايو، إلا أنها تبحث سبل تخفيف القيود المشددة التي فرضتها قبل أكثر من شهر للحد من انتشار الوباء.