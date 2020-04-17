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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عابد فهد وهبة الطوجي ينضمون لنجوم «جوي TV» في رمضان

الجمعة 17/أبريل/2020 - 04:24 م
عابد فهد
عابد فهد
منار إبراهيم
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انضم نخبة من نجوم الفن ومنهم عابد فهد وهبة الطوبجي وكارمن لبس وغريس قبيلي وتركي اليوسف وشيماء سبت وأسيل عمران ومروة محمد وعبد العزيز فريحي آخرين من نجوم الوطن العربي والخليج من خلال خمسة أعمال رمضانية إلى شاشة جوي TV في رمضان.

ومن هذه الأعمال مسلسل "هوس" من بطولة النجوم عابد فهد ونجمة الغناء هبة الطوجي وغريس قبيلي وكارمن لبس ويوسف حداد وإخراج محمد لطفي وتأليف ناديا الأحمر وموسيقى تصويرية أسامة الرحباني.

وتدور أحداثه حول زياد الطبيب الشهير الذي تسقط زوجته في غيبوبة عميقة نتيجة لحادث سيارة ونتابع من خلال الأحداث رحلته لحمايتها من إخطار مفاجأة ومحاولته إعادتها لوعيها.

ثاني هذه الأعمال بعنوان "اتجاه خاطئ" وهو بطولة النجوم غريس قبيلي وأحمد شعيب والهام على وتدور أحداثه في إطار من الدراما النفسية البوليسية حول انتقام زوجة من خيانة زوجها وتداعيات هذا الانتقام على حياتها.

ثالثها هو دراما نفسية عن الخيانة الزوجية بعنوان "إجازة" وهو من بطولة تركي اليوسف واسيل عمران ومروة محمد وعبد العزيز فريحي.

ورابع هذه الأعمال بعنوان "ولد وبنت" وهو بطولة النجمين عباس جعفر وغريس قبيلي وتدور أحداثه حول زوجين شابين الزوج لبناني والزوجة سورية ويقعان في مأزق نتابع من خلاله كيف يعيش حبهم وسط هذه العواصف وهل سيستمر أم لا؟

أما المسلسل الخامس والأخير فهو بدوي بعنوان "الديرة" وبطولة كل من أميرة سمير وطارق الحربي وتدور أحداثه حول رغبة اب في توزيث ابنه زعامة القبيلة من بعده فهل سينجح.

هذه الأعمال الخمسة مكتمل تصويرها وكل مراحلها مكتملة وجاهزة للعرض وهو ما يؤكد بعد نظر المنصة التي تعطي دائما للعمل وقته كي تتكامل عناصره الفنية وتضع خطتها ومواعيد تنفيذها في التوقيتات التي تحافظ على مصداقية وجودة ما تقدمه وخصوصا انها منصة موجهة للعائلة العربية بقيمها المعروفة.

وتعاقدت منصة جوي TV السعودية مع شركتي I see media - إياد الخزوز--وجولدن لاين - نايف وديالا الأحمر على هذه الأعمال للشهر الفضيل بالإضافة لثلاثة مسلسلات أخرى بعده.

تجدر الإشارة إلى أن المنصّة تعد واحدة من أفضل منصّات الجيل القادم لحلول القنوات المدفوعة التي حققت نقلة نوعية في تجربة المشاهدين على مستوى المنطقة، وهي تركّز على تلبية متطلبات الترفيه للعائلة العربية بأحدث تقنيات العرض العالي الدقة، من خلال منصّات الأجهزة الذكية واللوحية، وجهاز جوّي TV المنزلي.

وستعرض المنصة خارج الموسم الرمضاني ثلاثة مسلسلات جديدة حصريا من إنتاج الشركتين ايضا إيمانا منها بأن مشاهديها لهم الحق في مشاهدة أعمال جديدة طوال العام هذه الأعمال هي:

مسلسل "حنين" وهو مسلسل خليجي اجتماعي عن مجموعة من القصص العاطفية المختلفة وهو من بطولة كل من نرمين محسن وأحمد شعيب ومريم الغامدي.

وثانيها بعنوان "دارين" وهو من بطولة النجوم ريم خوري وعباس النوري وورد الخال وتدور أحداثه في قصة انسانية اجتماعية عن طبيب يتبرع بقلب ابنته وكليتها لفتاة أخرى بعد تأكده من وفاة ابنته لتبدأ مفاجئات كثيرة بالعمل حول علاقة الفتاة التي انقذوها بالطبيب وعائلته.

أما الثالث فهو مسلسل" الكهف"٠من بطولة تركي اليوسف وأميرة سمير.

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