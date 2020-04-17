اللجنة النوعية بالوفد: يقظة المصريين تصدت لشائعات الإخوان (فيديو)

قال شريف عارف، رئيس اللجنة النوعية للإعلام بحزب الوفد، إن الإعلام سلاح أساسي للإخوان لبث الشائعات من خلاله منذ 80 سنة، لافتًا إلى أن الجماعة تتبع أسلوب الشائعات من خلال وسائل إعلامهم منذ وجود حسن البنا، منوهًا بأن يقظة الشعب تتصدى لتلك الشائعات.وأضاف شريف عارف، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، أن نسبة الثقة لدى المجتمع في الدولة وأداء الحكومة كبير جدًا، لافتًا إلى أن إجراءات الحكومة في الأسابيع الماضية، إضافة إلى جولات الرئيس عبدالفتاح السيسي المختلفة للبحث عن تطبيق الإجراءات الوقائية في مناطق الأعمال، تسبب في وجود شفافية أكثر بين الشعب والحكومة.وأوضح رئيس اللجنة النوعية للإعلام بحزب الوفد، أن الناس أصبحت مؤمنة بوجود أزمة وأن الرجل الأول للدولة يعمل لصالح المواطن، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تخفي شيئًا عن المواطن، حيث أصبح لكل وزارة صفحة رسمية ومتحدث.