12 نجمًا يتنافسون في «هزر فزر» هذا الأسبوع

تستضيف الفنانة هنا الزاهد، عددًا من النجوم، في برنامجها الترفيهي "هزر فزر"، الذي تقدمه عبر قناة cbc.وينقسم النجوم خلال حلقة غدا السبت، إلى فريقين؛ الأول يضم أمير صلاح ومحمد عبده وأحمد بحر، والفريق الثاني يضم طارق الإبياري ومحمد جمعة وداليا مصطفى.أما في حلقة الأحد، فيتكوّن الفريق الأول من الأخوات ميس حمدان ودانا حمدان ومي سليم، بينما يتكوّن الفريق الثاني من سلمى أبو ضيف وإسلام جمال وأحمد حاتم، حيث يتنافسون جميعا من خلال مجموعة من الألعاب المختلفة.برنامج "هزر فزر" تقدمه هنا الزاهد، ويبث في تمام الساعة العاشرة مساء، يومي السبت والأحد من كل أسبوع، عبر قناة cbc.