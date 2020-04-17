ضبط 90 كيلو دجاج فاسد في بورسعيد (صور)

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، حملة، اليوم الجمعة، بقيادة مجدي الخضر، وكيل المديرية، على الأسواق والمحال التجارية في مدينة بورفؤاد، لمتابعة جودة السلع المقدمة للمواطنين، حفاظًا على صحتهم، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وأسفرت الحملة عن ضبط 90 كيلو دجاج داخل محل طيور بسوق أبراج محمد علي في بورفؤاد، غير مدون عليها بيانات تفيد تاريخ الذبح أو أي بيانات، ويوجد بها تغيرات واضحة في خواصها الطبيعية، طبقًا لتقرير دكتور أسامة العربي، رئيس قسم التفتيش على المجازر.