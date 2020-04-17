فى اتصال هاتفى.. السيسى ورئيس وزراء الهند يبحثان تعزيز التنسيق المشترك فى مكافحة كورونا

وأوضح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال شهد توافق الرؤى حول التنسيق المشترك في المجالات ذات الصلة بمكافحة انتشار الفيروس، من خلال تبادل الخبرات الناجحة والتواصل بين الأجهزة المعنية بجهود المكافحة وإجراءات الوقاية الصحية.





وأضاف راضى أن الرئيس السيسى أكد حرص مصر على الارتقاء بالتعاون الثنائي مع دولة الهند الصديقة في شتى المجالات، لا سيما على المستوى الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية.





من جانبه، هنأ رئيس الوزراء الهندي، الرئيس السيسى بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، معبرًا عن اعتزازه بالروابط الممتدة والعلاقات الوثيقة التى تربط مصر والهند.



وأشاد مودي بما يلقاه أبناء الجالية الهندية في مصر من رعاية، مثمنًا ما حققته مصر خلال السنوات الماضية على الصعيد الداخلي من إنجازات في مجالات الأمن والاستقرار والتنمية.

بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي مع ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مجالات الصحة، والبحث العلمي، والتكنولوجيا، وجهود البلدين في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، خلال اتصال هاتفى جرى بينهما اليوم الجمعة.