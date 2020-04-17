«الساحر» و«النحات» على «أبوظبى» فى رمضان
الجمعة 17/أبريل/2020 - 03:30 م
حسن أمينطباعة
تعرض مجموعة قنوات أبوظبي الفضائية في رمضان القادم عملين دراميين ينتميان للدراما الضخمة من إنتاج شركة I see media - إياد الخزوز التي اعتادت تقديم الأعمال الكبيرة والناجحة والتي تؤكد ريادتها العربية وحضورها القوي بـ 12 عملًا متنوعًا يعرض 10 منها على منصة جوي والباقي على «أبوظبي».
أولهما مسلسل الساحر بطولة النجمين عابد الفهد وستيفاني صليبا، وتأليف سلام كسيري، وهو من قسمين إخرج أولهما محمد لطفي والثاني عامر الفهد، ويدخل العمل عالم التنمية البشرية ونجوم السوشيال ميديا والدجل في إطار درامي مشوق.
ثاني هذه الأعمال بعنوان النحات، وهو من تأليف بثينة عوض، وإخراج التونسي مجدي سميري وبطولة باسل الخياط وأمل بوشوشة وليا بوشوشة وندى أبوفرحات وتدور أحداثه حول قرار يمان أن ينتقل إلى بيت عائلته حيث يقيم هناك لدراسة النحت في إحدى الجامعات، ولكن والدته ترفض الفكرة، خاصة أن المنزل لم ينتقل إليه أحد منذ وفاة والده، ويسطير عليها الفزع والخوف من فتح باب أغلق منذ سنوات.
أولهما مسلسل الساحر بطولة النجمين عابد الفهد وستيفاني صليبا، وتأليف سلام كسيري، وهو من قسمين إخرج أولهما محمد لطفي والثاني عامر الفهد، ويدخل العمل عالم التنمية البشرية ونجوم السوشيال ميديا والدجل في إطار درامي مشوق.
ثاني هذه الأعمال بعنوان النحات، وهو من تأليف بثينة عوض، وإخراج التونسي مجدي سميري وبطولة باسل الخياط وأمل بوشوشة وليا بوشوشة وندى أبوفرحات وتدور أحداثه حول قرار يمان أن ينتقل إلى بيت عائلته حيث يقيم هناك لدراسة النحت في إحدى الجامعات، ولكن والدته ترفض الفكرة، خاصة أن المنزل لم ينتقل إليه أحد منذ وفاة والده، ويسطير عليها الفزع والخوف من فتح باب أغلق منذ سنوات.