«الساحر» و«النحات» على «أبوظبى» فى رمضان

أولهما مسلسل الساحر بطولة النجمين عابد الفهد وستيفاني صليبا، وتأليف سلام كسيري، وهو من قسمين إخرج أولهما محمد لطفي والثاني عامر الفهد، ويدخل العمل عالم التنمية البشرية ونجوم السوشيال ميديا والدجل في إطار درامي مشوق.ثاني هذه الأعمال بعنوان النحات، وهو من تأليف بثينة عوض، وإخراج التونسي مجدي سميري وبطولة باسل الخياط وأمل بوشوشة وليا بوشوشة وندى أبوفرحات وتدور أحداثه حول قرار يمان أن ينتقل إلى بيت عائلته حيث يقيم هناك لدراسة النحت في إحدى الجامعات، ولكن والدته ترفض الفكرة، خاصة أن المنزل لم ينتقل إليه أحد منذ وفاة والده، ويسطير عليها الفزع والخوف من فتح باب أغلق منذ سنوات.