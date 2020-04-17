«طقوس الغواية» جرس إنذار عن ترييف المدن وزحف العشوائية

"الموت هو النهاية الحتمية لكل كائن حي، إلا أننا نخشاه، ربما لأنه يذهب بك في رحلة إلي المجهول، أو بالنسبة لبعض الناس لا يأتي بعدها شىء" ربما كانت هذه هي الحقيقة الوحيدة التي آمنت بها بطلة رواية "طقوس الغواية" للكاتب أحمد الحلواني، والصادرة عن دار العين. فــ"ريحانة أكمل القمري" طالبة الطب رقيقة الحال، والتي ارتبط اسمها بنبوءة أحد الدراويش، وهي مازالت بداخل أحشاء أمها لم تولد بعد، عندما أمسكت الأم بعود ريحان مما يزرع حول المقابر لتشمه، فخرج لها الدرويش وطلب حسنة وبدلا من أن يأخذ الجنيه الذي مد الأب يده به، أعطاه الدرويش خمسة جنيهات. زيارة أمها وأبيها للمقابر في ذاك الوقت حدد مصيرها في الحياة قبل أن يحدد اسمها فقط.ريحانة القمري التي تشعر طوال الوقت بالتضاؤل أمام زميلات الكليية، فهي ابنة الموظف البسيط الذي أصر على دخولها كلية الطب رغم معارضة الأم بأنهم لن يستطيعوا توفير تكاليف الدراسة في هذه الكلية، إلا أن الأب يكافح بشتي الطرق حتي تلتحق ريحانة بهذه الكلية. حتي إنه يميزها في المعاملة عن أخوتها الذكور.كان علي ريحانة أن تتفوق وتجتهد، كان لحصولها على أعلى نسب للنجاح، طريقة لتواجه بها مظاهر ثراء زميلاتها الفاحش، ذاك الذي تبدو ملامحه جلية على ملابسهن الغالية العالمية، وعطورهن التي تترك آثارها بعد مغادرتهن المكان، أو حتى سياراتهن ذات الماركات الأغلي بين أنواع السيارات الأخرى.على أن الانقلاب الكبير الذي يحدث في حياة ريحانة، جاء مع أستاذها في الكلية، الدكتور "عصام" والذي ترتبط معه في علاقة حب سرعان ما تتحول لعلاقة جسدية. وعلي عكس ما كانت تعتقد ريحانة من أنها فقدت عذريتها وهي طفلة صغيرة، بعدما أغتصبها شقيق جارتها، تنهمر دموع فرحتها عندما تكتشف أنها ما زالت عذراء وأن عصام هو من فض بكارتها.في سردها لهذه الواقعة التي سرعان ما نكتشف أن شقيق جارتها وصديقة الطفولة، كان قد اغتصب شقيقته "هند" أيضًا! وهنا يشير المؤلف إلي ملامح ترييف المدن وزحف العشوائية التي لم تكتف بأطراف المدن فقط، بل زحفت لكل ركن في مصر. بما نقلته من ثقافة العشوائية والأفكار الدينية المتطرفة، فلا بأس من أن يواظب جيران "ريحانة" علي الطقوس الدينية، بينما طوال الوقت يمارسون كل ما يتنافى مع ألف باء أى ديانة كانت سماوية أو وضعية، فوصل الأمر إلي زنا المحارم٬ كما في حالة هند وشقيقها، والذي بطبيعة الحال كان يشاركها الفراش وهم صغار، وسبق ورأي وسمع أصوات والده ووالدته أثناء علاقتهما الحميمية، وهو الشائع لدي أهل الحي الذي تسكنه ريحانة، وهو حي بولاق الدكرور جميعا. يقول الحلواني: "حين تدخل هذا الحي الذي أقطن به وتشاهد الجدران الأسمنتية المتلاصقة، والشبابيك الصغيرة القصيرة، وتنصت لقصص تتدلى من الشرفات، تصير عاريًا من كل شيئ وتصير الأسرار الليلية مباحة لكل الجيران، أو بمعني أدق يصير الجنس والعري روتينًا يوميًا في حياتك.ربما تتوهم أن الجدران تحميك، وأن السراج الليلي يخفي ظلك المتبقي، ولكن تكتشف أن الجيران يعرفون عنك كل شيء ..أكلك، شربك، مواعيدك الجنسية، بل يعرفون تفاصيل جسدك عاريا، فالحر نصل يتغلغل في الأجساد يجبرنا أن نرتدي ملابسنا المكشوفة ونحن نعلم أن البيوت الفاضحة لا تسترنا".رصد "الحلواني" من خلال روايته مظاهر التطرف الديني الذي يبدأ من المدارس، خاصة خلال مرحلة التعليم الابتدائي، وهو ما جسدته شخصية "أبلة هدي المنقبة" معلمة ريحانة، والتي كانت تتحرش بها طوال الوقت وتهينها بالضرب لأنها دونا عن زميلاتها، تطلق شعرها ولم ترضخ لتهديدات تلك المعلمة المتطرفة، ولا قصص الوعيد والنار، والتعليق من الشعور في جهنم لكل من لا تلتزم بالحجاب.!"طقوس الغواية" رواية كاشفة للعديد من الأمراض المجتمعية، وتراجع ثقافة الطبقة الوسطى أمام توغل وتغول الأفكار المتشددة، واكتساح ثقافة العشوائية بما تحمله من جرائم وقنابل موقوتة ما أن تواتيها الفرصة حتي تنفجر في وجوهنا.