الجيش الليبي يسقط طائرة مسيرة تركية بمنطقة وادي دينار (صور)

أفاد الإعلام الحربي التابع للجيش الوطني الليبي، اليوم الجمعة، بأن الدفاعات الجوية للقوات المسلحة أسقطت طائرة تركية مسيرة جديدة "طراز بيرقدار" فوق منطقة وادي دينار قرب بني وليد.وأوضح الإعلام الحربي بحسب ما نقلت صحيفة المرصد الليبية، أن استهداف الطائرة المسيرة التركية جاء بعد دخولها المنطقة وهي مذخرة لتنفيذ غارات جوية.هذا، ويأتي ذلك غداة إعلان شعبة الإعلام الحربي، في وقت مبكر من صباح اليوم، تمكن الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة تركية مسيرة بمحيط منطقة نسمة جنوب مدينة بني وليد، بالتزامن مع إسقاط مسيرة أخرى في مدينة ترهونة جنوب العاصمة.