«الأهرام الاستهلاكى»: عندنا جودة أعلى من القطاع الخاص وسعر أقل

قال محمد كمال، مدير إحدى سلاسل مجمع الأهرام الاستهلاكي، إن هناك توجيهًا لكل السلاسل التجارية الحكومية بتوفر سلع ومنتجات شهر رمضان بكميات كبيرة، مشيرًا إلى أن الأسعار في المجمعات الاستهلاكية تقل عن السوق 20%.وأضاف كمال خلال لقائه بنشرة الأخبار المُذاعة على فضائية "dmc"، أن سعر كيلو الأرز يبدأ من 8 جنيهات، وربع كيلو جبنة بسعر 5 جنيهات، وكيلو السكر بـ8.5 جنيه، وأن سعر كيلو اللحم البرازيلي المجمد بـ 63 جنيهًا.ونوه مدير إحدى سلاسل مجمع الأهرام الاستهلاكي، بأن ياميش رمضان، متوفر بكميات كبيرة، وأسعار خيالية، وسعر كيلو البلح الجاف يبدأ بـ11 جنيهًا، والزبيب المصري بـ35 جنيهًا، معقبًا: "عندنا جودة أعلى من القطاع الخاص".