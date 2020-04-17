محافظ الشرقية يلتقى وفدًا من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء





ويقدم النظام مزايا إدارية منها إتاحة المعلومات الكاملة عن كل ما يخص جهه العمل والموظفين بها والاستخدام الأمثل لموارد المؤسسة بما يساعد في رفع كفاءتها، وتوفير أكبر قدر من المعلومات لمساعدة المسئولين في إداره أعمالهم واتخاذ قراراتهم بشكل سهل وسريع من خلال إدارة الأعمال إلكترونيا من وضع خطط عمل وتنفيذها ومتابعتها وتقييم الأداء فيها وتطويرها بالإضافة إلى حفظ وتوثيق كل الوثائق والأنشطة الرئيسية والفرعية الأساسية الخاصة بالمؤسسة إلكترونيًا منعًا من التلاعب فيها وحفظها من الفقد.



وأكد المحافظ أنه تم الاتفاق على تطبيق المنظومة الجديدة والتحول اللا ورقي خلال عامين.



وأشاد محافظ الشرقية بنظام إدارة المؤسسة إلكترونيا وما يتيحه من معلومات وآليات عمل جديدة تساعد في الارتقاء بمنظومة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن النظام ياتي استكمالا لتطبيق منظومه التحول الرقمي وتماشيا مع رؤيه مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

استقبل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اللواء عصام خضر، رئيس محور تكنولوجيا المعلومات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، في حضور الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ، والدكتور ياسر درويش مدير إدارة تنمية الأعمال بمركز المعلومات، والمهندس مصطفى منير بإدارة البيانات بمركز المعلومات، والمهندسة رحاب شاذلي بإدارة تنمية الأعمال بمركز المعلومات، وذلك لاستعراض وبحث أوجه الاستفادة من نظام إدارة المؤسسة الإلكتروني، والذي يُعد أحد البرامج الرائدة والمتخصصة في مجال إدارة المؤسسات إلكترونيا من خلال ما يتيحه من أساليب لمتابعة الأداء الداخلي الإداري وتطوره.واستمع المحافظ لشرح تفصيلي حول آلية عمل النظام، وتمت الإشارة إلى أنه أحد الأنظمة الحديثة للتحول اللا ورقي ويساعد المؤسسات والجهات الحكومية في التخطيط والمتابعة واتخاذ القرارات ورسم السياسات وتصحيح المسار، ويهدف النظام أيضا إلى تطوير أسلوب العمل الإداري داخل المؤسسة من خلال ربط كل الإدارات والقطاعات داخل المؤسسة الواحدة بعضها ببعض لتحقيق سياسة التكامل في العمل، هذا بخلاف إنشاء قاعدة معلوماتيه تشمل كل المعارف والبيانات عن المؤسسة لتسهيل عمليتي التحديث والتطوير، بالإضافة إلى وضع آلية لتوثيق جميع العلاقات الخارجية مع الجهات التي تتعامل معها.وخلال الاجتماع، تم استعراض المكونات الرئيسية للنظام والتي تتمثل في إبراز التكليفات من الإدارة العليا للعاملين والإعلان عنها وتنميه الموارد البشرية والارتقاء بمستوى العاملين من خلال الدورات التدريبية والتعلم الذاتي، فضلًا عن التوثيق الإلكتروني لكل المعلومات والبيانات والخدمات التي تقدمها المؤسسة واتباع مبدأ الشفافية والإعلان عن أخبار المؤسسة ووضع التنويهات الداخلية.