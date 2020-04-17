«هنغنى كمان وكمان» لـ إليسا تحقق 4 ملايين مشاهدة

استطاعت الفنانة اللبنانية إليسا أن تخطف الأنظار بأحدث أغنياتها "هنغني كمان وكمان" والتي طرحتها منذ 6 أيام على يوتيوب، محققة 4 ملايين مشاهدة."هنغني كمان وكمان" إنتاج شكة روتانا للصوتيات والمرئيات، وصورت إليسا الأغنية من داخل منزلها، وظهرت معها الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وهي تجري معها مكالمة هاتفية فيديو، لتأخذ رأيها في أغنيتها الجديدة وسط أجواء من المرح والرقص ليتحديا أجواء فيروس كورونا المستجد.الأغنية كلمات: شادي نور، ألحان: محمد يحيى، فواصل موسيقية: محمد يحيي، توزيع: إلهامي دهيمة، تسجيل: استديو هادي شرارة، ميكس وماسترينغ: إيلي بربر، جيتار: أحمد حسين، باص جيتار: أحمد رجب، أكورديون: وائل النجار، بزق: أسامة حسن.تقول كلمات الأغنية: "لما نروح ونسافر حتة بعيدة.. لما بندخل قصة حب جديدة.. لما بنتجمع في مناسبة سعيدة.. بنغنى.. لما نطير مالفرحة لعالم تانى.. لما تضيق الدنيا علينا ونعانى.. لما بنفصل م الدنيا دي ثوانى.. بنغنى.. هنعيش لسه ياما ونشوف.. هنعيش تحت أى ظروف.. هنعيش لسه ياما ونشوف.. هنعيش يالا بينا نعيش.. هنغنى كمان وكمان.. وهنرقص عالاحزان.. ويا دنيا جنان بجنان....ويا دنيا جنان بجنان".تقول كلمات الأغنية: "لما نروح ونسافر حتة بعيدة.. لما بندخل قصة حب جديدة.. لما بنتجمع في مناسبة سعيدة.. بنغنى.. لما نطير مالفرحة لعالم تانى.. لما تضيق الدنيا علينا ونعانى.. لما بنفصل م الدنيا دي ثوانى.. بنغنى.. هنعيش لسه ياما ونشوف.. هنعيش تحت أى ظروف.. هنعيش لسه ياما ونشوف.. هنعيش يالا بينا نعيش.. هنغنى كمان وكمان.. وهنرقص عالأحزان.. ويا دنيا جنان بجنان....ويا دنيا جنان بجنان".