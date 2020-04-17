رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 17 أبريل 2020 الموافق 24 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«هنغنى كمان وكمان» لـ إليسا تحقق 4 ملايين مشاهدة

الجمعة 17/أبريل/2020 - 03:20 م
إليسا
إليسا
منار إبراهيم
طباعة
استطاعت الفنانة اللبنانية إليسا أن تخطف الأنظار بأحدث أغنياتها "هنغني كمان وكمان" والتي طرحتها منذ 6 أيام على يوتيوب، محققة 4 ملايين مشاهدة.

"هنغني كمان وكمان" إنتاج شكة روتانا للصوتيات والمرئيات، وصورت إليسا الأغنية من داخل منزلها، وظهرت معها الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وهي تجري معها مكالمة هاتفية فيديو، لتأخذ رأيها في أغنيتها الجديدة وسط أجواء من المرح والرقص ليتحديا أجواء فيروس كورونا المستجد.

الأغنية كلمات: شادي نور، ألحان: محمد يحيى، فواصل موسيقية: محمد يحيي، توزيع: إلهامي دهيمة، تسجيل: استديو هادي شرارة، ميكس وماسترينغ: إيلي بربر، جيتار: أحمد حسين، باص جيتار: أحمد رجب، أكورديون: وائل النجار، بزق: أسامة حسن.

تقول كلمات الأغنية: "لما نروح ونسافر حتة بعيدة.. لما بندخل قصة حب جديدة.. لما بنتجمع في مناسبة سعيدة.. بنغنى.. لما نطير مالفرحة لعالم تانى.. لما تضيق الدنيا علينا ونعانى.. لما بنفصل م الدنيا دي ثوانى.. بنغنى.. هنعيش لسه ياما ونشوف.. هنعيش تحت أى ظروف.. هنعيش لسه ياما ونشوف.. هنعيش يالا بينا نعيش.. هنغنى كمان وكمان.. وهنرقص عالاحزان.. ويا دنيا جنان بجنان....ويا دنيا جنان بجنان".

تقول كلمات الأغنية: "لما نروح ونسافر حتة بعيدة.. لما بندخل قصة حب جديدة.. لما بنتجمع في مناسبة سعيدة.. بنغنى.. لما نطير مالفرحة لعالم تانى.. لما تضيق الدنيا علينا ونعانى.. لما بنفصل م الدنيا دي ثوانى.. بنغنى.. هنعيش لسه ياما ونشوف.. هنعيش تحت أى ظروف.. هنعيش لسه ياما ونشوف.. هنعيش يالا بينا نعيش.. هنغنى كمان وكمان.. وهنرقص عالأحزان.. ويا دنيا جنان بجنان....ويا دنيا جنان بجنان".

موضوعات متعلقة

هل تؤثر إجازة البنوك على صرف راتب أبريل؟.. وزير المالية يجيب

ما حقيقة استيراد شحنة مستلزمات طبية غير مطابقة للمواصفات؟

«الصحة» تصرف «هيدروكسيلوروكين» للوقاية من كورونا بمستشفيات العزل

متحدث الوزراء يكشف حقيقة تطبيق الحظر فى رمضان

الصور

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

image description

تكثيف عمليات تعقيم ميناء الإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

«الصحة» تصرف «هيدروكسيلوروكين» للوقاية من كورونا بمستشفيات العزل

القوى العاملة تنفي فتح باب التسجيل للعمالة غير المنتظمة مرة أخرى

مقتل «مجرم خطير» بأسيوط.. مطلوب فى 13 قضية

«الأوقاف»: المساجد ستظل مغلقة في رمضان

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

سر رفض السادات رئاسة النادي الأهلي.. «رغم جمع 3 آلاف توقيع يطالبه بالموافقة»

المهن الأصلية لكتاب كبار قبل الشهرة.. «حلاق وماسح أحذية وكمسري»

نجم الساعة

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

الصحة

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

«سم العنكبوت» بديلا للمسكنات الأفيونية

روسيا تتسلم سلالة «كورونا» من أمريكا لصنع لقاح

بعد 100 يوم من ظهوره.. كورونا يرعب العالم وسباق محموم لاكتشاف العلاج

منوعات

البطلة «فريدة عثمان» تغادر الحجر الصحى بمرسى علم وتعود لمنزلها

مقاضاة 2416 صينيا بسبب جرائم تتعلق بكورونا

الهلال الإماراتي يتكفل برعاية أسر المتوفين بكورونا

امساكية رمضان 2020 وعدد ساعات الصوم في مصر

مقالات الرأي
نرمين يسر
يفضلون الميلودراما وليس الخيال العلمي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: لا تكن مثلهم
د. محمد عفيفي
أمريكا.. إلى متى القوة العظمى الوحيدة؟
مدحت بشاى
مدرسة الدكتورة سونيا لحقوق المواطنة
المزيد

الثقافة

«طقوس الغواية» جرس إنذار عن ترييف المدن وزحف العشوائية

وزير الثقافة الأردنى ينعى الشاعر عيد النسور

حلمى السلاب: كتبت شعرًا لنفس تبحث عن طوق نجاة من كورونا

«الثقافة بين ايديك».. عرض أوبرا عايدة ومسرحية مصر على يوتيوب