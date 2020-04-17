القمص يوحنا نصيف: المسيح قهر الموت ووهب الحياة الجديدة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم؛ بالجمعة الحزينة.ووجه القمص يوحنا نصيف كاهن كنيسة السيدة العذراء بشيكاغو رسالة للسيد المسيح في الجمعة الحزينة.وقال القمص يوحنا في رسالته: ياربي يسوع المسيح يا رئيس الحياة أشكرك وأسبحك من كل قلبي، لأنك انتصرت لحسابي، وقهرت الموت عدوي، ووهبتني بقيامتك حياة جديدة فيك لا يغلبها الموت..مستكملا: هبني أن أحيا في قوة وبهجة قيامتك، في المحبة، في الطهارة، في الاستقامة؛ أحيا، لا أنا بل أنت تحيا فيويختتم اليوم الأقباط أسبوع الآلام، الذي يعد أحد أهم الأسابيع المقدسة لدى الكنيسة، ويستمر حتى "الجمعة الحزينة"، حيث يعتمدون فيه زيادة عدد ساعات الصوم الانقطاعي من الثانية عشر مساء وحتى الرابعة عصر اليوم الثاني أو حسب مقدرة كل واحد.