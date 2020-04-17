ضبط 229 محكومًا عليهم هاربين من أحكام قضائية بالقليوبية

شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من أحكام قضائية، أسفرت عن ضبط 229 محكوما عليهم و10 أحكام جنائية خلال حملة أمنية بمراكز وأقسام المحافظةوتلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء هشام سليم، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بضبط 229 محكومًا عليهم بإجمالى 3051 أحكام منفذة 892 حكما جزئيا و213 حكما مستأنفًا، وتحصيل 1780 غرامة، وتحرير 156 مخالفة.كما تم شن حملة مرورية بالطرق العامة والرئيسية بالمحافظة، وأسفرت الحملة عن تحرير 1263 مخالفة مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية، وتحرير 815 مخالفة انتظار خاطئ، 257 تصالح فورى وسحب 12 دراجة نارية وحجز 14دراجات، وتحصيل مبلغ 25700.كما تم ضبط 25 قضية تموينية شملت قضية سلع منتهية الصلاحية وقضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى و9 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و12 بمجال الغش التجارى ومصانع غير مرخصة وتم التحفظ على المتهمين، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.