رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 17 أبريل 2020 الموافق 24 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 229 محكومًا عليهم هاربين من أحكام قضائية بالقليوبية

الجمعة 17/أبريل/2020 - 03:11 م
حملة امنية
حملة امنية
كتب صلاح حسنى
طباعة
شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من أحكام قضائية، أسفرت عن ضبط 229 محكوما عليهم و10 أحكام جنائية خلال حملة أمنية بمراكز وأقسام المحافظة

وتلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء هشام سليم، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بضبط 229 محكومًا عليهم بإجمالى 3051 أحكام منفذة 892 حكما جزئيا و213 حكما مستأنفًا، وتحصيل 1780 غرامة، وتحرير 156 مخالفة.

كما تم شن حملة مرورية بالطرق العامة والرئيسية بالمحافظة، وأسفرت الحملة عن تحرير 1263 مخالفة مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية، وتحرير 815 مخالفة انتظار خاطئ، 257 تصالح فورى وسحب 12 دراجة نارية وحجز 14دراجات، وتحصيل مبلغ 25700.

كما تم ضبط 25 قضية تموينية شملت قضية سلع منتهية الصلاحية وقضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى و9 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و12 بمجال الغش التجارى ومصانع غير مرخصة وتم التحفظ على المتهمين، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

موضوعات متعلقة

«الأوقاف»: المساجد ستظل مغلقة في رمضان

«التعليم» ترد على «تغيير آليات عمل البحث» لطلاب «النقل»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

دفن جثمان الراحل أحمد دياب عقب صلاة الفجر دون إقامة مراسم

الصور

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

image description

تكثيف عمليات تعقيم ميناء الإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

«الصحة» تصرف «هيدروكسيلوروكين» للوقاية من كورونا بمستشفيات العزل

القوى العاملة تنفي فتح باب التسجيل للعمالة غير المنتظمة مرة أخرى

مقتل «مجرم خطير» بأسيوط.. مطلوب فى 13 قضية

«الأوقاف»: المساجد ستظل مغلقة في رمضان

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

سر رفض السادات رئاسة النادي الأهلي.. «رغم جمع 3 آلاف توقيع يطالبه بالموافقة»

المهن الأصلية لكتاب كبار قبل الشهرة.. «حلاق وماسح أحذية وكمسري»

نجم الساعة

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

الصحة

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

«سم العنكبوت» بديلا للمسكنات الأفيونية

روسيا تتسلم سلالة «كورونا» من أمريكا لصنع لقاح

بعد 100 يوم من ظهوره.. كورونا يرعب العالم وسباق محموم لاكتشاف العلاج

منوعات

البطلة «فريدة عثمان» تغادر الحجر الصحى بمرسى علم وتعود لمنزلها

مقاضاة 2416 صينيا بسبب جرائم تتعلق بكورونا

الهلال الإماراتي يتكفل برعاية أسر المتوفين بكورونا

امساكية رمضان 2020 وعدد ساعات الصوم في مصر

مقالات الرأي
نرمين يسر
يفضلون الميلودراما وليس الخيال العلمي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: لا تكن مثلهم
د. محمد عفيفي
أمريكا.. إلى متى القوة العظمى الوحيدة؟
مدحت بشاى
مدرسة الدكتورة سونيا لحقوق المواطنة
المزيد

الثقافة

«طقوس الغواية» جرس إنذار عن ترييف المدن وزحف العشوائية

وزير الثقافة الأردنى ينعى الشاعر عيد النسور

حلمى السلاب: كتبت شعرًا لنفس تبحث عن طوق نجاة من كورونا

«الثقافة بين ايديك».. عرض أوبرا عايدة ومسرحية مصر على يوتيوب