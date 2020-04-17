وزير الثقافة الأردنى ينعى الشاعر عيد النسور

نعى وزير الثقافة الأردني الدكتور باسم الطويسي، عضو رابطة الكتاب الشاعر عيد النسور، الذي وافته المنية صباح الجمعة، مستذكرًا جهود الراحل في الشأن الثقافي، كرئيس لرابطة الكتاب الأردنيين فرع السلط، وحضوره الدائم في أنشطة الوزارة وبرامجها الثقافية والإبداعيّة.وقال الطويسي- في بيان صحفي اليوم- إن الوسط الثقافي خسر برحيل شاعر مبدع، عمل مع زملائه في محافظة البلقاء على خدمة المشهد الثقافي وتبني الكثير من المواهب الإبداعية.والشاعر الراحل النسور من مواليد العام 1946، وعمل رئيسًا للجنة الثقافية في نادي السلط الثقافي الرياضي، والمنسق العام للسلط مدينة الثقافة الأردنية، وكان عضوًا في منتدى السلط الثقافي، وله عدة دواوين منها: "أخيلة"، "أنا والخزامى"، "شراك الصقيع"، و"ومضات".