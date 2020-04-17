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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أوقاف الإسكندرية: ملتزمون بتعليمات الوزارة

الجمعة 17/أبريل/2020 - 03:10 م
الأوقاف
الأوقاف
هبه عويضه
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قال الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إن الأوضاع بالمحافظة مستقرة والجميع ملتزمون بأداء واجباتهم وأعمالهم، وتنفيذ قرارات الوزاة، مشددًا على أن المديرية لن تتهاون مع أي مقصر.

وأضاف «خشبة» في بيان له اليوم الجمعة، أن غرفة عمليات مديرية أوقاف الإسكندرية، وجهت غرف عمليات الإدارات الفرعية بقيادة مديري الإدارات لمتابعة أوضاع المساجد بالمحافظة ورفع تقارير عن حالتها.

ومن جانبه قال الدكتور عبدالرحمن نصار، وكيل مديرية الأوقاف، إنه قد تم التنبيه على كل الإدارات بضرورة رفع تقرير يومي عن حالة المساجد التابعة لها وإبلاغ المديرية في حالة وجود أي مخالفة، مشيدًا بالدور الذي تبذله الإدارات الفرعية بكل منتسبيها للحفاظ على بيوت الله.

وأكد « نصار» أنه لا تهاون مع المخالفين أو المقصرين في هذه الظروف الاستثنائية، وأن من يخالف يعرض نفسه للمسألة القانونية.

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